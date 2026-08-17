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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Androlikou, Cypr

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mieszkania
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11 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Androlikou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Jest to wspaniały 3-pokojowe wille położone obok Półwyspu Akamas. Wille będą oferować prywa…
$1,84M
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Mieszkanie 4 pokoi w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Androlikou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Jest to wspaniały 3-pokojowe wille położone obok Półwyspu Akamas. Wille będą oferować prywa…
$1,84M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Androlikou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Jeden z najbardziej premium - ostateczne i spokojne wille na Cyprze, w pobliżu chronionego P…
$1,61M
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Mieszkanie 4 pokoi w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Androlikou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Jeden z najbardziej premium - ostateczne i spokojne wille na Cyprze, w pobliżu chronionego P…
$1,61M
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Mieszkanie 3 pokoi w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Androlikou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Odkryj kolekcję luksusowych willi doskonale usytuowanych, aby połączyć nowoczesne życie z na…
$1,27M
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Dom 3 pokoi w Androlikou, Cypr
Dom 3 pokoi
Androlikou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 276 m²
Doświadczyć wyrafinowanego śródziemnomorskiego życia w pięknie zaprojektowanej willi przybrz…
$1,63M
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Dom 3 pokoi w Androlikou, Cypr
Dom 3 pokoi
Androlikou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 276 m²
Doświadczyć wyrafinowanego śródziemnomorskiego życia w pięknie zaprojektowanej willi przybrz…
$1,63M
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Mieszkanie 3 pokoi w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Androlikou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Odkryj kolekcję luksusowych willi doskonale usytuowanych, aby połączyć nowoczesne życie z na…
$1,27M
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Mieszkanie 4 pokoi w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Androlikou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 3
Strzeżony kompleks luksusowych willi w pobliżu rezerwatu przyrody Akamas, Pafos, Cypr Oferu…
$1,58M
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Mieszkanie 6 pokojów w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Androlikou, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy kompleks willi z bogatą infrastrukturą na pierwszej linii morza, Pafos, Cypr Ofer…
$2,29M
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Mieszkanie 5 pokojów w Androlikou, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Androlikou, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of luxury villas with a panoramic view of the sea, Paphos, Cyprus We offer a high-q…
$1,63M
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Parametry nieruchomości w Androlikou, Cypr

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