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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Obwód Wlora, Albania

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Saranda
8
Orikum
8
Wlora
87
Himare
3
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108 obiektów total found
Hotel 404 m² w Gjashte, Albania
Hotel 404 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 404 m²
Liczba kondygnacji 3
Ostria Hotel został założony jako rodzinny biznes. Składa się z 8 pokoi hotelowych, urządzon…
$1,10M
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Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokal biurowy na sprzedaż we Wlorze, na południu Albanii. Jeśli szukasz idealnej okazji do i…
$150,248
VAT
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Albania Property Group
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Hotel 666 m² w Saranda, Albania
Hotel 666 m²
Saranda, Albania
Powierzchnia 666 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc Saranda, położony na plaży i w s…
$3,45M
VAT
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TekceTekce
Hotel 450 m² w Gjashte, Albania
Hotel 450 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2/3
Skanderbeg Street, tylko 80 metrów jak kruk lata od morzaPowierzchnia: 450m2Powierzchnia wer…
$1,77M
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NEXT REAL ESTATE
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Nieruchomości komercyjne 81 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 81 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 81 m²
- Położenie: W pobliżu portu, jeden z najbardziej uczęszczanych i rozwiniętych obszarów mias…
$327,971
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel 300 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75M
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Investment Realty Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
🔑🏨 SPRZEDAŻ W CENTRUM, VLORA💰 Cena sprzedaży: 2,500,000 EUR📌 INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI:…
$2,88M
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DES Real Estate
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Dochodowa nieruchomość 647 m² w Bashkia Vlore, Albania
Dochodowa nieruchomość 647 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 647 m²
Liczba kondygnacji 4
📍 Elitarna lokalizacja, obok Hotel Monte MareW jednym z najbardziej wysuniętych po turystyce…
$816,071
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NEXT REAL ESTATE
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Magazyn 70 m² w Bashkia Vlore, Albania
Magazyn 70 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 70 m²
Garaż 70 m ² do wynajęcia, położony bardzo blisko Conad na bulwarze Ismail Qemali, w przystę…
$88,643
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NEXT REAL ESTATE
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA 🏷 Sale price: 2500 Euro…
$87,816
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DES Real Estate
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Pomieszczenie biurowe 43 m² w Bashkia Vlore, Albania
Pomieszczenie biurowe 43 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 43 m²
Wyjątkowa własność komercyjna jest teraz dostępna na sprzedaż w samym sercu miasta Vlora, pr…
$55,786
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Kupuj na sprzedaż przy głównym bulwarze Vlora w Albanii w Bashkia Vlore, Albania
Kupuj na sprzedaż przy głównym bulwarze Vlora w Albanii
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Idealna dla przedsiębiorców lub inw…
$132,508
VAT
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Albania Property Group
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Nieruchomości komercyjne 124 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 124 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
🏢 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DLA SPRZEDAŻY NASZEJ VLORA MUNICIPALITY.💰 Cena: 1300 €/…
$1,505
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DES Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 380 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 380 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż: Prime Commercial Przestrzeń nad morzem Położony na parterze wielopiętrowego bud…
$447,583
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Nieruchomości komercyjne 108 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 108 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 108 m²
Obiekt składa się z 57m ² mieszkania, jednostki handlowej 51m ² i 51m ² ziemi, oferując komp…
$115,886
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel w Saranda, Albania
Hotel
Saranda, Albania
Liczba kondygnacji 4
To odpowiedni widok na rodzinę. ITen dobrze utrzymany hotel, zbudowany w 2013 roku, znajduje…
$2,56M
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NEXT REAL ESTATE
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🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE NEAR ÇOLE MARKET, VLORA 🏷 Price: 80,000 Euro/Total ✔ L…
$93,734
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DES Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 224 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 224 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 224 m²
Lokale biznesowe na sprzedaż w jednym z najbardziej uczęszczanych i południowych obszarów mi…
$371,777
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NEXT REAL ESTATE
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Lokale gastronomiczne 188 m² w Bashkia Vlore, Albania
Lokale gastronomiczne 188 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 188 m²
Vlora Marina, niezwykłe miejsce docelowe w Albanii, stanowi wyłączną okazję do inwestowania …
$1,61M
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Hotel 397 m² w Orikum, Albania
Hotel 397 m²
Orikum, Albania
Powierzchnia 397 m²
Hotel jest na sprzedaż w doskonałej okolicy z fantastycznym widokiem na morze i miasto, międ…
$424,585
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Hotel 888 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 888 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 888 m²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42M
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Nieruchomości komercyjne 97 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 97 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 97 m²
This charming commercial space of 97 m² is located in a prime position along the picturesque…
$345,943
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE “28 NËNTORI” NEIGHBORHOOD, VLORA. 📍 Near Elezi Pastr…
$68,844
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DES Real Estate
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POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS w Himare, Albania
POTAM – ELITE HOTEL FOR SALE, READY FOR BUSINESS
Himare, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowo wybudowany hotel Shesim, w pełni umeblowany i gotowy do pracy. 📍 Lokalizacja Potam, Hi…
$7,09M
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Century 21 Oksford
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☕ BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
☕ BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE (BAR-LOCAL) NEAR MOBILERI ALIKO, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 28 m²
☕ ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORSTWA DLA SPRZEDAŻY (BAR-LOCAL)💰 Cena 150.000 EUR / RAZEM (NEGOTYALN…
$173,138
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Agencja
DES Real Estate
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Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii w Babice e Madhe, Albania
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii
Babice e Madhe, Albania
Powierzchnia 532 m²
Liczba kondygnacji 1
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Niezależnie od tego, czy rozpoczyna…
$403,141
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Nieruchomości komercyjne 64 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 64 m²
✅ Cena sprzedaży: 3500 euro / m2✅ Lokalizacja: Lungomare, Vlore✅ Powierzchnia: 64m2Nieruchom…
$269,150
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NEXT REAL ESTATE
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Nieruchomości komercyjne 140 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 140 m²
Przedmieścia biznesowe Frontline na sprzedaż w Plazhini i Vjetër, Vlora, doskonała okazja dl…
$328,945
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NEXT REAL ESTATE
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🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 65 m²
🏢 Biznes czeka na reklamę sprzedaży, VLORA.💰 Cena: 270.000 euro / ogółem (negocjowalne)📐 Pow…
$314,052
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DES Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 126 m² w Bashkia Vlore, Albania
Nieruchomości komercyjne 126 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 126 m²
Sklep na sprzedaż w rezydencji Posejdona, Lungomare, Vlorë. Jest to doskonała okazja inwesty…
$791,267
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NEXT REAL ESTATE
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Typy nieruchomości w Obwód Wlora.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
magazyny
gotowy biznes
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