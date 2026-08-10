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Hotele na sprzedaż w Obwód Wlora, Albania

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Saranda
6
Orikum
3
Wlora
12
Bashkia Sarande
6
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22 obiekty total found
Hotel 404 m² w Gjashte, Albania
Hotel 404 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 404 m²
Liczba kondygnacji 3
Ostria Hotel został założony jako rodzinny biznes. Składa się z 8 pokoi hotelowych, urządzon…
$1,10M
VAT
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Hotel 666 m² w Saranda, Albania
Hotel 666 m²
Saranda, Albania
Powierzchnia 666 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc Saranda, położony na plaży i w s…
$3,45M
VAT
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Hotel 450 m² w Gjashte, Albania
Hotel 450 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2/3
Skanderbeg Street, tylko 80 metrów jak kruk lata od morzaPowierzchnia: 450m2Powierzchnia wer…
$1,77M
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel 300 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75M
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Investment Realty Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
🔑🏨 SPRZEDAŻ W CENTRUM, VLORA💰 Cena sprzedaży: 2,500,000 EUR📌 INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI:…
$2,88M
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Agencja
DES Real Estate
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Hotel w Saranda, Albania
Hotel
Saranda, Albania
Liczba kondygnacji 4
To odpowiedni widok na rodzinę. ITen dobrze utrzymany hotel, zbudowany w 2013 roku, znajduje…
$2,56M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 397 m² w Orikum, Albania
Hotel 397 m²
Orikum, Albania
Powierzchnia 397 m²
Hotel jest na sprzedaż w doskonałej okolicy z fantastycznym widokiem na morze i miasto, międ…
$424,585
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Hotel 888 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 888 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 888 m²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42M
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Hotel 2 200 m² w Radhime, Albania
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albania
Powierzchnia 2 200 m²
Exclusive hotel na sprzedaż w Radhimë, Vlorë, w jednym z najbardziej wysuniętych po i szybko…
$4,69M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 337 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 337 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 337 m²
Położony zaledwie kilka kroków od Starego Miasta, ten w pełni funkcjonujący hotel oferuje rz…
$3,05M
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HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW! w Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW!
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 1
Funkcjonalny hotel na sprzedaż w jednym z najbardziej preferowanych obszarów Vlora "Uji i Ft…
$1,58M
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Agencja
Century 21 Marina
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! w Radhime, Albania
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albania
Powierzchnia 2 470 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: 4-piętrowy hotel z użytecznym tarasem, 1 piwnica, basen, plac zabaw i otaczając…
$5,16M
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Agencja
Century 21 Marina
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Idealna inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w Sarandzie, blisko plaży w Gjashte, Albania
Idealna inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w Sarandzie, blisko plaży
Gjashte, Albania
Powierzchnia 524 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż w Sarandzie, region Wlora, południowa Albania. To wyjątkowa okazja, aby na…
$1,09M
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Hotel w Bashkia Vlore, Albania
Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Hotel na sprzedaż w zimnej wodzie, z pięknym widokiem na morze. Hotel posiada 1 piętro, gdzi…
$1,92M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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HOTEL FOR SALE IN VLORE! w Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 602 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel znajduje się w obszarze o wysokim ruchu pieszym, bardzo blisko bulwaru Vlore- Skele. S…
$1,76M
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Agencja
Century 21 Marina
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Najlepsza inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w centrum Vlory, blisko plaży i promenady Lungomare w Bashkia Vlore, Albania
Najlepsza inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w centrum Vlory, blisko plaży i promenady Lungomare
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 772 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowy hotel na sprzedaż we Wlorze w Albanii. - Doskonała inwestycja z wysokim zyskiem, b…
$2,35M
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Hotel 300 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Sprzedajemy hotele w Londynie, Vlora.W jednym z najbardziej elitarnych i turystycznych obsza…
$1,72M
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Agencja
Investment Realty Group
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𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔. w Bashkia Vlore, Albania
𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔.
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
- Tak.📍 Pierwsza linia na promenadzie.🌊 Widok na morze.⛱️ Tylko 50 metrów od wybrzeża.W zwią…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Investment Realty Group
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Hotel 1 000 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 1 000 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 1 000 m²
Apartamenty znajdują się po południowej stronie miasta Vlora, w Uja i Ftohte, oferując wspan…
$1
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 200 m² w Gjashte, Albania
Hotel 200 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
✅ Lokalizacja: Sarande✅ Powierzchnia każdego piętra: 200 m2 każdy✅ Powierzchnia terenu: 600 …
$2,08M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 1 200 m² w Gjilek, Albania
Hotel 1 200 m²
Gjilek, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
? Dhermi? Powierzchnia gruntów: 8000m2? Powierzchnia budowy: 1200m2▪️ Cena: 4,000,000 EurosD…
$4,60M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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🔑🏨 HOTEL FOR SALE IN TRANSBALKANIKE, VLORA. 📍 Near Big Market w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 HOTEL FOR SALE IN TRANSBALKANIKE, VLORA. 📍 Near Big Market
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
🔑🏨 HOTEL NA SPRZEDAŻ W TRANSBALKANIKE, VLORA.📍 Blisko dużego rynku🏨 Ten hotel stanowi doskon…
$341,182
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano

Typy nieruchomości w Obwód Wlora.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
magazyny
gotowy biznes
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