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Restauracje na sprzedaż w Tirana, Albania

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5 obiektów total found
Lokale gastronomiczne 200 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 10
Na sprzedaż jest funkcjonalna firma bar- bilard, o dobrze ugruntowanej reputacji i ustalonej…
$46,588
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 240 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 240 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 9
Środowisko handlowe + Parking w Ali Demi
$223,624
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 82 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 82 m²
♪55, 000💶Strategiczne i bardzo dostępne położenie, w pobliżu głównej drogi i różnych instytu…
$62,911
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Agencja
Investment Realty Group
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TekceTekce
Lokale gastronomiczne 139 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 139 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 12
The restaurant is located in a strategic area of Tirana and enjoys a well-established name i…
$314,471
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 100 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 100 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
We have Bar-Cafe business premises for sale located near the new market • Surface area: 100…
$698,825
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Agencja
Investment Realty Group
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