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Lokale Biurowe w Tirana, Albania

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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13 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 140 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/8
We offer an office for sale in the heart of the block in a new building with an elevator. It…
$805,597
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Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 42 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 7
Commercial unit for rent in Myslym Shyri! The premises are located on the ground floor withi…
$186,353
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Agencja
Investment Realty Group
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SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1 w Tirana Municipality, Albania
SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 1
SPACE SERVICE 14 AM 124; FLOOR 1📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Powierzchnia netto: 141.73 m …
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 291 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 291 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 291 m²
Piętro 1/9
🏢 Furnished office for sale in Delijorgji! In one of the most sought-after complexes in Tir…
$1,39M
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 20 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 20 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Liczba kondygnacji 9
Office space for sale – Islam Alla Street, Tirana Ideal location – in one of the most frequ…
$75,706
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 168 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 168 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2/8
OFFICE FOR SALE IN THE BLOCK Office for sale in the heart of the block, near Brigada e VIII …
$545,084
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 168 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 168 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 168 m²
Piętro 5/14
Jednostki na Park Avenue projektu od Orion Construction do New Boulevard. Jednostka Open Spa…
$794,963
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 36 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 36 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/3
Unit for sale at Willson Square, above "Repeat Fitness & Wellness Club" at Olympia Center, W…
$157,236
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 146 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 146 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2/8
Roadside office for sale in Laprake. The environment is spread over an area of 146 square me…
$337,765
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 82 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 7/40
Centrum Jedno biuro na sprzedaż!Środowisko biurowe jest wynajmowane w centrum 1, jednym z na…
$778,383
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6/10
Office space for sale at the beginning of Kavaja Street at the Millennium Business Center. …
$419,295
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 131 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 131 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1/12
Oferuje biuro na sprzedaż bardzo blisko centrum Tirana. Jest na pierwszym piętrze nowego bud…
$554,522
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Agencja
Investment Realty Group
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Pomieszczenie biurowe 127 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 127 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2/7
Roadside office for sale in Laprake. The environment is spread over an area of 127 square me…
$295,836
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Agencja
Investment Realty Group
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