Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Tirana, Albania

nieruchomości komercyjne
17
restauracje
3
Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Gotowy biznes 90 m² w Tirana Municipality, Albania
Gotowy biznes 90 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się