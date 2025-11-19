Lux-Albania Home

  1. Realting.com
Albania, Obwód Tirana
;
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2012
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Strona internetowa
Strona internetowa
luxalbaniahome.com/
Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 19:11
(UTC+1:00, Europe/Tirane)
Poniedziałek
09:00 - 20:00
Wtorek
09:00 - 20:00
Środa
09:00 - 20:00
Czwartek
09:00 - 20:00
Piątek
09:00 - 20:00
Sobota
09:00 - 20:00
Niedziela
09:00 - 20:00
PRO Silver
EstateAll
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2016
Nieruchomości mieszkalne 192 Nieruchomości komercyjne 24 Wynajem długoterminowy 178 Działki 8
EstateAll Agency w liczbach Pracujemy na albańskim rynku nieruchomości od 2016 roku Firma została założona w 2016 roku. Numer rejestracyjny L77204215C Sprzedajemy nieruchomości mieszkalne i komercyjne, działki w całej Albanii. 1500 nieruchomości + - największa baza danych nier…
Premium Premium
Saranda Elite's Realty Group
Albania, Saranda
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 13
„Grupa Elite” to firma z branży nieruchomości, obsługująca klientów z całego świata, oparta na 30-letnim doświadczeniu i zaufaniu. Nasza załoga jest stale wyposażana tak, aby spełniać najwyższe standardy, ponieważ kładziemy duży nacisk na świadczenie wyjątkowych usług zarówno kupującym, jak …
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
CACTUS|Real Estate
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2021
Nieruchomości mieszkalne 317 Nieruchomości komercyjne 6 Wynajem długoterminowy 31 Działki 4
Klucze do wymarzonego mieszkania w Albanii już na ciebie czekają! ) NIERUCHOMOŚCI CACTUS to: • Uczciwe ceny • Możliwość obliczania kryptowaluty • Pełna obsługa transakcji • Możliwość zakupu nieruchomości offline / online • Projekt i naprawa pod klucz • Zaufanie
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Telegram Napisz w Telegram
Irea Property
Albania, Bashkia Vlore
Rok założenia firmy 2008
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 7
Irea Property Ltd is a property agency based in Vlora and located in the Albanian Riviera. With 14 years of experience in the real estate market, it has served hundreds of clients and marketed Albanian properties in the International Real Estate market. Irea Property represents investo…
PRO Gold
Century 21 Eon
Albania, Bashkia Durres
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 524 Nieruchomości komercyjne 20 Wynajem długoterminowy 21 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 11
Century 21 Eon Durres — lider rynku nieruchomości na wybrzeżu Albanii 🇦🇱 Nie jesteśmy tylko częścią międzynarodowej marki Century 21, obecnej w 86 krajach i zrzeszającej ponad 145 000 profesjonalistów w branży nieruchomości. Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych i odnoszących sukcesy…
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Telegram Napisz w Telegram
