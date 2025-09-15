Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.

Appartement prêt avec une chambre (1+1), 75 m2 (53 m2 net).

Le prix de l'appartement est de 23,000 EUR moins cher que le même du développeur!

Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau projet avec une infrastructure riche dans la zone de plus en plus populaire de Mersin, Arpaçbahşış.

Le complexe résidentiel se compose de trois blocs de 15 étages avec une façade de style moderne, qui sera situé sur une zone verte paysagée à seulement 300 mètres de la mer.

La région d'Arpaçbahşış gagne progressivement en popularité auprès des résidents locaux et étrangers. Les plages de cette région sont bien entretenues, avec divers cafés et autres commodités.

Les appartements sont livrés avec une finition de haute qualité, des unités de cuisine intégrées, et une salle de bains entièrement équipée.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Diapositives

Sauna

Hammam turc

Gazebos

Espace barbecue

Aire de jeux pour enfants

Stationnement

Générateur électrique

Sécurité 24/7

Territoire paysager du complexe

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.