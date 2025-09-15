  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.

Complexe résidentiel Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.

Erdemli, Turquie
depuis
$70,361
14
ID: 27996
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement prêt avec une chambre (1+1), 75 m2 (53 m2 net).

Le prix de l'appartement est de 23,000 EUR moins cher que le même du développeur!

Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau projet avec une infrastructure riche dans la zone de plus en plus populaire de Mersin, Arpaçbahşış.

Le complexe résidentiel se compose de trois blocs de 15 étages avec une façade de style moderne, qui sera situé sur une zone verte paysagée à seulement 300 mètres de la mer.

La région d'Arpaçbahşış gagne progressivement en popularité auprès des résidents locaux et étrangers. Les plages de cette région sont bien entretenues, avec divers cafés et autres commodités.

Les appartements sont livrés avec une finition de haute qualité, des unités de cuisine intégrées, et une salle de bains entièrement équipée.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Diapositives
  • Sauna
  • Hammam turc
  • Gazebos
  • Espace barbecue
  • Aire de jeux pour enfants
  • Stationnement
  • Générateur électrique
  • Sécurité 24/7
  • Territoire paysager du complexe

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

