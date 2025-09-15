  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.

Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.

Erdemli, Turquie
depuis
$56,875
11
ID: 27995
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Offre de notre entreprise - 20% de réduction sur les appartements dans ce projet!

Le complexe résidentiel offre un confort et des équipements modernes dans le quartier pittoresque de Tomuk.

Le complexe est situé sur une superficie de 3.911 m2 et se compose de deux blocs, appartements 1 + 1 et 2 + 1 sont à vendre, avec une superficie de 53 m2 à 92 m2.

Toute l'infrastructure de la ville est située à proximité - magasins, restaurants, établissements d'enseignement et de médecine.

Les appartements sont équipés de plafonds suspendus, armoires de cuisine, dressing. Les salles de bains sont équipées de plomberie de première classe, cabines de douche de haute qualité et armoires de salle de bains.

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.

Aménagement de l'appartement:

  • Appartements d'une chambre (1+1) - 53 m2
  • Appartements de deux chambres (2+1) - 92 m2

Infrastructure:

  • Grande piscine
  • Aire de jeux pour enfants
  • Gazebos
  • Espace barbecue
  • Parking souterrain fermé

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Erdemli, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

