  Appartements d'Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli

Erdemli, Turquie
depuis
$164,812
;
25
ID: 27899
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements au Bord de Mer Dans un Projet avec Embarcadère à Erdemli Mersin

Mersin est une ville métropolitaine située sur la côte méditerranéenne. Elle est développée en termes de tourisme, d'agriculture et d'industrie. Mersin possède l'une des plus longues côtes et l'un des ports ayant le plus grand volume d'affaires en Europe. Elle vous offre la possibilité de passer d'agréables moments avec vos proches, grâce à sa mer propre et modérément salée, ses longs sentiers de randonnée côtière, ses baies uniques, ses terres arables, ses lieux de divertissement, ses centres commerciaux et ses restaurants de différentes cuisines du monde.

Grâce à l'ouverture de l'aéroport de Cukurova, le deuxième plus grand aéroport de Turquie avec des vols directs vers l'Europe et la Russie, Mersin continuera à attirer des investisseurs et à créer de nouvelles opportunités d'emploi dans les années à venir.

De plus, des terrains avec des licences touristiques et 6 zones industrielles organisées augmentent les attraits de l'investissement et de la vie à Mersin, qui bénéficie d'une localisation stratégique. La région d'Ayas est l'une des régions de Mersin qui a reçu le titre de pavillon bleu et qui est voisine de Kizkalesi.

Les appartements à vendre à Mersin se trouvent à 10 m de la plage, 36 m de la route principale, 360 m du supermarché, 400 m des restaurants de bord de mer et des centres de divertissement, 1,5 km des aires de camping en bord de mer et du sentier pédestre, 7 km de Kizkalesi (le château sur la mer), 15 km du centre d'Erdemli, 30 km de l'autoroute, 46,4 km de la marina de Mersin, 48,5 km du centre commercial Forum Mersin, 53 km de la gare de Mersin, 80 km de la centrale nucléaire d'Akkuyu et 119 km de l'aéroport d'Adana.

Le projet de 5 étages est en construction. Il a une superficie de 1.534 m² et offre des options d'appartements avec 1 et 2 chambres. Dans le projet, il y a des équipements sociaux qui augmenteront votre niveau de vie, tels qu'une piscine extérieure, une terrasse commune, un jardin avec aires de détente, une plage privée, une aire de jeux pour enfants et un générateur. Les appartements ont une vue sur la mer.


ICX-00016

Localisation sur la carte

Erdemli, Turquie
Éducation
Soins de santé

