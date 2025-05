Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey

Un projet composé de 2 blocs. Le projet a des appartements avec 2 chambres.

Complexe résidentiel à 2 minutes à pied de la mer, avec gazebos et zones de loisirs.

Prépaiement possible de 50 % et versements échelonnés sur 9 mois.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le quartier d'Erdemli est l'une des zones les plus prometteuses de Mersin avec ses infrastructures urbaines, son atmosphère touristique et ses plages luxueuses, ainsi que de nombreux nouveaux bâtiments et complexes résidentiels modernes. Dans le centre même d'Erdemli il y a une large promenade avec des plages et de nombreux cafés et restaurants donnant sur la mer.