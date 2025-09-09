  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin

Erdemli, Turquie
depuis
$104,773
41
ID: 27840
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    L'année de construction
    2027
    Nombre d'étages
    9

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements flambant neufs dans le cadre d'un projet de concept hôtelier à Mersin

Mersin est la ville la plus recherchée pour vivre et investir dans la région méditerranéenne. La ville se distingue par son littoral de 300 km, sa mer cristalline, son climat chaud, ses terres fertiles et son patrimoine historique et culturel. Avec son nouvel aéroport international de Çukurova et son port international de Mersin, elle se distingue par des investissements et continue de se développer. Le projet de concept hôtelier est situé dans la région d'Erdemli, Tömük, qui est une destination très prisée de la ville.

Les appartements à vendre à Mersin sont situés à 250 m du marché, à 600 m de la plage, à 700 m du restaurant, à 5 km de l'autoroute Çeşmeli, à 8 km de la gare routière d'Erdemli, à 10 km du centre commercial Novacity, à 11 km de l'hôpital d'État d'Erdemli, à 21 km de la marina de Mersin, à 30 km du centre commercial Forum et à 90 km de l'aéroport international de Çukurova.

Construit sur une superficie de 7 078 m², le projet de marque de concept hôtelier se compose de 2 blocs. Le projet de 477 appartements comprend des options d'appartements telles que des studios, des appartements d'une chambre, des duplex d'une chambre et des appartements duplex de 2 chambres. Le projet de concept hôtelier propose une piscine, un parc aquatique, un parking intérieur et extérieur, une borne de recharge électrique, une navette, un restaurant à la carte, un service de chambre, une réception, une laverie, un café, un supermarché, un coiffeur, une aire de jeux pour enfants, un billard, une salle de cinéma et PlayStation, une salle de sport, des kiosques, un bain turc, des espaces barbecue, un générateur, un système d'ascenseur intelligent, un système de caméra de sécurité et une sécurité 24h/24 et 7j/7.

Les appartements au design chic seront livrés avec un pack d'ameublement. Le pack comprend une cuisinière électrique, un lit, un meuble TV, une armoire, un bureau, un vestiaire et des armoires pour la cuisine et la salle de bain.


ICX-00168

Erdemli, Turquie
Realting.com
Aller