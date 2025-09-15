  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Erdemli
  4. Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

Erdemli, Turquie
depuis
$89,124
BTC
1.0601103
ETH
55.5649150
USDT
88 115.3597081
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
Laisser une demande
ID: 27998
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.

  • ► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.

Notre projet Aqua Marin avec l'infrastructure d'un hôtel 5 * sera situé à 300 mètres de la mer, dans l'une des parties les plus attrayantes de notre région - dans la région de Tomuk.

Le complexe résidentiel comprendra un bloc de 15 étages.

Tous les appartements seront livrés avec une finition clé en main, un kit de cuisine intégré, des meubles intégrés dans la salle de bains, des toilettes entièrement équipées, des portes intérieures, etc.

Toutes les institutions nécessaires, comme une clinique, une banque, une école, une gare routière, etc., sont à distance de marche.

Date d'achèvement: 3ème trimestre de 2025.

Aménagement de l'appartement:

  • Appartements d'une chambre (1+1) superficie - 65 m2
  • Appartements de deux chambres (2+1) surface - 120 m2

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Diapositives
  • Sauna
  • Hammam turc
  • Gymnase
  • Gazebos
  • Aire de jeux pour enfants
  • Cour de basketball
  • Stationnement
  • Générateur électrique
  • Sécurité 24/7
  • Territoire paysager du complexe

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Erdemli, Turquie
Éducation
Épiceries
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$150,317
Complexe résidentiel Concept
Mezitli, Turquie
depuis
$77,837
Complexe résidentiel Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turquie
depuis
$329,000
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment in the Waterfall Residence complex for a residence permit.
Tosmur, Turquie
depuis
$147,968
Immeuble Appartements élégants dans un complexe hôtelier à Demirtaş Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$121,255
Vous regardez
Complexe résidentiel Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquie
depuis
$89,124
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Afficher tout Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Résidence Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Basaksehir, Turquie
depuis
$296,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 11
Surface 95–200 m²
3 objets immobiliers 3
Le projet est situé dans un emplacement privilégié au centre du district de Başakşehir, parmi des vallées verdoyantes et des jardins pittoresques. Le projet, qui a un design moderne unique inspiré de la fleur de lotus qui ajoute un beau sens à la vie avec ses façades panoramiques en verre do…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
95.0
296,000
Apartment 2 chambres
155.0
416,000
Apartment 3 chambres
200.0
583,000
Agence
Mehal Group
Laisser une demande
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Afficher tout Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Immeuble Immobilier avec vue sur la mer dans un complexe en bord de mer à Çeşme
Tchesmé, Turquie
depuis
$1,07M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Immobilier avec vue panoramique sur la mer dans un complexe à Çeşme Çeşme, située dans l'ouest d'Izmir, est une destination de vacances célèbre pour son air pur et ses plages au drapeau bleu. Avec sa beauté naturelle, ses restaurants célèbres, sa cuisine unique, sa marina, son architecture e…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Newly built, spacious 3 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Newly built, spacious 3 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Newly built, spacious 3 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Newly built, spacious 3 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Newly built, spacious 3 bedroom apartment in Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Newly built, spacious 3 bedroom apartment in Alanya
Quartier résidentiel Newly built, spacious 3 bedroom apartment in Alanya
Oba, Turquie
depuis
$145,211
This 3 bedrooms spacious apartment is located famous neighborhood in Oba and close to shops. It consists of 3 blocks and 54 apartments. It is newly built with high quality in a green surrounded area. The spacious apartments total living area of 165 m2 and consist of 3 bedrooms, living room, …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller