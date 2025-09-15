Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.
Notre projet Aqua Marin avec l'infrastructure d'un hôtel 5 * sera situé à 300 mètres de la mer, dans l'une des parties les plus attrayantes de notre région - dans la région de Tomuk.
Le complexe résidentiel comprendra un bloc de 15 étages.
Tous les appartements seront livrés avec une finition clé en main, un kit de cuisine intégré, des meubles intégrés dans la salle de bains, des toilettes entièrement équipées, des portes intérieures, etc.
Toutes les institutions nécessaires, comme une clinique, une banque, une école, une gare routière, etc., sont à distance de marche.
Date d'achèvement: 3ème trimestre de 2025.
Aménagement de l'appartement:
Infrastructure:
