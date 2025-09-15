Complexe résidentiel Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.

  1. Realting.com
Erdemli, Turquie
depuis
$52,771
14
ID: 27994
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartements - moins cher que les appartements similaires du développeur de 13.000 EUR.

  • ► Appartements d'une chambre (1 + 1) au 2ème étage à partir de 45 000 EUR du développeur 63 000 EUR
  • ► Appartements de deux chambres (2 + 1) au 5ème étage - 76.000 EUR avec vue sur la mer du développeur 91.000 EUR.

Notre projet Aqua Marin avec l'infrastructure d'un hôtel 5 * sera situé à 300 mètres de la mer, dans l'une des parties les plus attrayantes de notre région - dans la région de Tomuk.

Le complexe résidentiel comprendra un bloc de 15 étages.

Tous les appartements seront livrés avec une finition clé en main, un kit de cuisine intégré, des meubles intégrés dans la salle de bains, des toilettes entièrement équipées, des portes intérieures, etc.

Toutes les institutions nécessaires, comme une clinique, une banque, une école, une gare routière, etc., sont à distance de marche.

Date d'achèvement: 3ème trimestre de 2025.

Aménagement de l'appartement:

  • Appartements d'une chambre (1+1) superficie - 65 m2
  • Appartements de deux chambres (2+1) surface - 120 m2

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Diapositives
  • Sauna
  • Hammam turc
  • Gymnase
  • Gazebos
  • Aire de jeux pour enfants
  • Cour de basketball
  • Stationnement
  • Générateur électrique
  • Sécurité 24/7
  • Territoire paysager du complexe

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Erdemli, Turquie
Éducation
Épiceries
Transport
Loisirs

