Appartement dans un nouvel immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin

Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin

Mersin est l'une des villes portuaires qui attire l'attention avec ses investissements immobiliers abordables. La ville, qui se distingue par sa mer et ses plages uniques, est l'une des villes côtières les plus prisées avec son réseau de transport facile et son urbanisme. Avec sa population jeune et ses opportunités d'investissement, Mersin est devenue l'une des destinations les plus branchées du pays ces dernières années.

Les appartements à vendre à Mersin sont situés à distance de marche de la mer. Les appartements prêts à emménager se trouvent également à 300 m des restaurants du quartier, à 15 km du centre commercial Novacity, à 15 km de l'hôpital d'État d'Erdemli, à 24 km de la marina de Mersin, à 30 km du centre commercial Forum Mersin et à 88 km de l'aéroport international de Çukurova.

Situé sur un terrain de 3 064 m², le projet se compose d'un seul bloc de 10 étages. Le projet, qui se distingue par son architecture élégante, dispose d'installations sur place telles qu'une piscine extérieure, un parking extérieur, une tonnelle, un générateur et une caméra de sécurité.

Le projet propose des appartements de 1 et 2 chambres, qui se compose de 98 unités au total et de 9 appartements à chaque étage.

Des appartements élégants seront livrés avec un plafond suspendu, des armoires de cuisine de première classe, un vestiaire, des armoires de salle de bain, des comptoirs de cuisine, une porte extérieure en acier, des fenêtres en PVC, de la peinture à base de silicone importée, des équipements de salle de bain de première classe, une cabine de douche et des balustrades de balcon.

