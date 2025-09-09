  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartement avec piscine proche plage à Mersin Çeşmeli.

Erdemli, Turquie
depuis
$90,647
;
26
ID: 27649
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartement à quelques pas de la plage à Çeşmeli

Mersin est l'une des villes les plus prisées pour l'investissement immobilier. Elle offre des options attrayantes pour vivre et passer des vacances le long de la côte méditerranéenne. Son climat doux, ses longues plages et sa mer d'un bleu profond améliorent la qualité de vie, tandis que son réseau de transports développé facilite le quotidien.

Cet appartement à vendre à Mersin se distingue par son emplacement à quelques pas de la mer. Il se trouve à 300 mètres des restaurants locaux, à 15 km du centre commercial Novacity et de l'hôpital d'État Erdemli, à 24 km du port de plaisance de Mersin, à 30 km du centre commercial Forum Mersin et à 88 km de l'aéroport international de Çukurova.

Le complexe Sun Maria 1, construit sur un terrain de 4 877 m², présente une architecture moderne et élégante. Il offre de nombreux équipements collectifs, notamment une piscine extérieure, un parking extérieur, une aire de jeux pour enfants, un kiosque, un générateur et des caméras de sécurité.

Cet appartement de deux chambres allie confort et esthétique. Il présente des détails soigneusement sélectionnés, tels qu'un plafond suspendu, des meubles de cuisine haut de gamme, une armoire, des meubles de salle de bain, des plans de travail de haute qualité, une porte d'entrée en acier, des fenêtres en PVC, une peinture à base de silicone importée, des équipements de salle de bain haut de gamme, une cabine de douche et des garde-corps de balcon.


COV-00234

Localisation sur la carte

Erdemli, Turquie
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
