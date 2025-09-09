Appartement dans un nouvel immeuble Appartement avec piscine proche plage à Mersin Çeşmeli.

Appartement à quelques pas de la plage à Çeşmeli

Mersin est l'une des villes les plus prisées pour l'investissement immobilier. Elle offre des options attrayantes pour vivre et passer des vacances le long de la côte méditerranéenne. Son climat doux, ses longues plages et sa mer d'un bleu profond améliorent la qualité de vie, tandis que son réseau de transports développé facilite le quotidien.

Cet appartement à vendre à Mersin se distingue par son emplacement à quelques pas de la mer. Il se trouve à 300 mètres des restaurants locaux, à 15 km du centre commercial Novacity et de l'hôpital d'État Erdemli, à 24 km du port de plaisance de Mersin, à 30 km du centre commercial Forum Mersin et à 88 km de l'aéroport international de Çukurova.

Le complexe Sun Maria 1, construit sur un terrain de 4 877 m², présente une architecture moderne et élégante. Il offre de nombreux équipements collectifs, notamment une piscine extérieure, un parking extérieur, une aire de jeux pour enfants, un kiosque, un générateur et des caméras de sécurité.

Cet appartement de deux chambres allie confort et esthétique. Il présente des détails soigneusement sélectionnés, tels qu'un plafond suspendu, des meubles de cuisine haut de gamme, une armoire, des meubles de salle de bain, des plans de travail de haute qualité, une porte d'entrée en acier, des fenêtres en PVC, une peinture à base de silicone importée, des équipements de salle de bain haut de gamme, une cabine de douche et des garde-corps de balcon.

COV-00234