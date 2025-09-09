  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Erdemli
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin

Erdemli, Turquie
depuis
$72,988
;
41
Laisser une demande
ID: 27839
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Erdemli

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements flambant neufs dans le cadre d'un projet de concept hôtelier à Mersin

Mersin est la ville la plus recherchée pour vivre et investir dans la région méditerranéenne. La ville se distingue par son littoral de 300 km, sa mer cristalline, son climat chaud, ses terres fertiles et son patrimoine historique et culturel. Avec son nouvel aéroport international de Çukurova et son port international de Mersin, elle se distingue par des investissements et continue de se développer. Le projet de concept hôtelier est situé dans la région d'Erdemli, Tömük, qui est une destination très prisée de la ville.

Les appartements à vendre à Mersin sont situés à 250 m du marché, à 600 m de la plage, à 700 m du restaurant, à 5 km de l'autoroute Çeşmeli, à 8 km de la gare routière d'Erdemli, à 10 km du centre commercial Novacity, à 11 km de l'hôpital d'État d'Erdemli, à 21 km de la marina de Mersin, à 30 km du centre commercial Forum et à 90 km de l'aéroport international de Çukurova.

Construit sur une superficie de 7 078 m², le projet de marque de concept hôtelier se compose de 2 blocs. Le projet de 477 appartements comprend des options d'appartements telles que des studios, des appartements d'une chambre, des duplex d'une chambre et des appartements duplex de 2 chambres. Le projet de concept hôtelier propose une piscine, un parc aquatique, un parking intérieur et extérieur, une borne de recharge électrique, une navette, un restaurant à la carte, un service de chambre, une réception, une laverie, un café, un supermarché, un coiffeur, une aire de jeux pour enfants, un billard, une salle de cinéma et PlayStation, une salle de sport, des kiosques, un bain turc, des espaces barbecue, un générateur, un système d'ascenseur intelligent, un système de caméra de sécurité et une sécurité 24h/24 et 7j/7.

Les appartements au design chic seront livrés avec un pack d'ameublement. Le pack comprend une cuisinière électrique, un lit, un meuble TV, une armoire, un bureau, un vestiaire et des armoires pour la cuisine et la salle de bain.


ICX-00168

Localisation sur la carte

Erdemli, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquie
depuis
$649,487
Immeuble Appartements d’Investissement Vue Sur Mer à Mersin Erdemli
Erdemli, Turquie
depuis
$153,040
Résidence Smart Invest - 2188
Mahmutlar, Turquie
depuis
$181,545
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$1,75M
Complexe résidentiel One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$87,393
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans un projet de marque de concept hôtelier à Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$72,988
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Luxury complex in Kargicak, Alanya
Quartier résidentiel Luxury complex in Kargicak, Alanya
Quartier résidentiel Luxury complex in Kargicak, Alanya
Quartier résidentiel Luxury complex in Kargicak, Alanya
Quartier résidentiel Luxury complex in Kargicak, Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Luxury complex in Kargicak, Alanya
Quartier résidentiel Luxury complex in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$244,510
We are proud to present you a new, modern luxury complex, in one of the most ecologically clean areas of Alanya. Kargicak. Kargicak is a picturesque area located east of Alanya. For those who appreciate beautiful nature, pine forests, clean sandy beach, silence and fresh mountain-sea air, we…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Afficher tout Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Immeuble Sea View Apartments Compound in Zeytinburnu Istanbul
Besiktas, Turquie
depuis
$463,727
Why this property؟ It is the title for luxury and excellence, with a direct view of the Marmara Sea near the Bosphorus, with a government guarantee and under the supervision of the municipality of Istanbul.It is one of the best residential neighborhoods in Istanbul; due to its distinct facil…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$985,884
Privé Kemer vous offre, à vous et à votre famille, une nouvelle vie avec son architecture élégante, moderne et de taille basse, ses technologies de maison respectueuses de l'environnement, sa sécurité et tous les autres privilèges.CaractéristiquesPiscines intérieures et extérieuresrestaurant…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller