Complexe résidentiel Alivia Boutique Residences

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Alivia Hotel & Residences est un complexe haut de gamme d'appartements et d'infrastructures hôtelières, situé à proximité de Sveti Stefan sur la Riviera de Budva. Le projet allie des opportunités de résidence personnelle, de vacances au bord de la mer et de revenus locatifs dans l'un des quartiers les plus prestigieux de la côte monténégrine.
Le complexe est situé sur un terrain privé d'environ 10 000 m² au milieu d'oliveraies et de la nature méditerranéenne. L'emplacement allie une atmosphère paisible, la proximité de la mer et un accès facile aux principales stations balnéaires de la Riviera de Budva.
Le concept du projet est axé sur le format d'un complexe cinq étoiles avec une large gamme de services pour les propriétaires et les clients. Les propriétaires immobiliers peuvent profiter des infrastructures du complexe et participer au programme de gestion locative.
Infrastructures du complexe :
Piscine panoramique avec vue sur la mer et Sveti StefanBarEspace SPATerrasses de détenteTerrain privé d'environ 10 000 m²Gestion hôtelière professionnelleTransfert vers la plage en voiturettes de golfOpportunités de yachtingPêche et loisirs maritimesEmplacement :
Sveti Stefan — à proximité du complexeParc Miločer — à quelques minutes en voiturePlages de la Riviera de Budva — à proximité immédiateBudva — environ 10 minutes en voitureAéroport de Tivat — environ 21 kmPotentiel d'investissement :
Possibilité de résidence personnelle et de revenus locatifsGestion professionnelle du parc locatifForte demande pour l'immobilier de villégiature dans la région de Sveti StefanOffre limitée de nouveaux projets de ce type sur la côtePerspectives de croissance de la valeur immobilière après l'achèvement des travauxL'achèvement des travaux est prévu pour le quatrième trimestre 2026.
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Przno, Monténégro
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