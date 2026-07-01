  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Przno
  4. Complexe résidentiel Alivia Boutique Residences

Complexe résidentiel Alivia Boutique Residences

Przno, Monténégro
depuis
$323,458
;
5
Laisser une demande
ID: 38127
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 27
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 01/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Przno
  • Adresse
    M 1

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Alivia Hotel & Residences est un complexe haut de gamme d'appartements et d'infrastructures hôtelières, situé à proximité de Sveti Stefan sur la Riviera de Budva. Le projet allie des opportunités de résidence personnelle, de vacances au bord de la mer et de revenus locatifs dans l'un des quartiers les plus prestigieux de la côte monténégrine. Le complexe est situé sur un terrain privé d'environ 10 000 m² au milieu d'oliveraies et de la nature méditerranéenne. L'emplacement allie une atmosphère paisible, la proximité de la mer et un accès facile aux principales stations balnéaires de la Riviera de Budva. Le concept du projet est axé sur le format d'un complexe cinq étoiles avec une large gamme de services pour les propriétaires et les clients. Les propriétaires immobiliers peuvent profiter des infrastructures du complexe et participer au programme de gestion locative. Infrastructures du complexe : Piscine panoramique avec vue sur la mer et Sveti StefanBarEspace SPATerrasses de détenteTerrain privé d'environ 10 000 m²Gestion hôtelière professionnelleTransfert vers la plage en voiturettes de golfOpportunités de yachtingPêche et loisirs maritimesEmplacement : Sveti Stefan — à proximité du complexeParc Miločer — à quelques minutes en voiturePlages de la Riviera de Budva — à proximité immédiateBudva — environ 10 minutes en voitureAéroport de Tivat — environ 21 kmPotentiel d'investissement : Possibilité de résidence personnelle et de revenus locatifsGestion professionnelle du parc locatifForte demande pour l'immobilier de villégiature dans la région de Sveti StefanOffre limitée de nouveaux projets de ce type sur la côtePerspectives de croissance de la valeur immobilière après l'achèvement des travauxL'achèvement des travaux est prévu pour le quatrième trimestre 2026.

Localisation sur la carte

Przno, Monténégro
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Complexe résidentiel Alivia Boutique Residences
Przno, Monténégro
depuis
$323,458
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller