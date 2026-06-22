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Complexe résidentiel Belvedere Residence

Boreti, Monténégro
depuis
$99,811
;
9
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ID: 38108
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 3
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Boreti
  • Adresse
    XLIV ulica

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Belvedere Residence à Bečići est un complexe résidentiel moderne sur la Riviera de Budva, situé à environ 3 km de Budva, à distance de marche de la mer, de la promenade et de l’ensemble des infrastructures touristiques du quartier. Le complexe a été ouvert en 2016 et est perçu non seulement comme un lieu de séjour saisonnier, mais aussi comme une formule confortable pour une résidence permanente ou de longue durée : il dispose d’une piscine, d’un parking, du Wi-Fi, et une partie des appartements offre des vues panoramiques sur la mer.  Grâce à son emplacement à Bečići, à proximité de la plage, des restaurants et des infrastructures du quotidien, Belvedere Residence convient à une vie au bord de la mer dans une partie paisible du littoral, tout en conservant une liaison pratique avec Budva. Les appartements sont conçus dans un style moderne et pensés pour le confort quotidien : ils disposent de cuisines avec coin repas, de la climatisation, de terrasses dans certains lots et de plans fonctionnels, adaptés aussi bien à une occupation personnelle qu’à la location.  Un autre atout du complexe est son potentiel locatif évident : le format d’appartements meublés prêts à l’emploi au bord de la mer, un emplacement touristique recherché et de bonnes évaluations des utilisateurs font de Belvedere Residence une option intéressante tant pour un usage personnel que pour générer des revenus grâce à la location de courte durée ou saisonnière.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 53.0
Prix ​​par m², USD 4,805
Prix ​​de l'appartement, USD 254,689
Appartements 2 chambres
Surface, m² 95.0 – 96.0
Prix ​​par m², USD 4,362 – 4,649
Prix ​​de l'appartement, USD 418,746 – 441,691
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 36.0
Prix ​​par m², USD 4,748
Prix ​​de l'appartement, USD 170,940
Appartements Copropriété
Surface, m² 27.0
Prix ​​par m², USD 4,122
Prix ​​de l'appartement, USD 111,283

Localisation sur la carte

Boreti, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

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Boreti, Monténégro
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