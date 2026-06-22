Complexe résidentiel Belvedere Residence

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Belvedere Residence à Bečići est un complexe résidentiel moderne sur la Riviera de Budva, situé à environ 3 km de Budva, à distance de marche de la mer, de la promenade et de l’ensemble des infrastructures touristiques du quartier. Le complexe a été ouvert en 2016 et est perçu non seulement comme un lieu de séjour saisonnier, mais aussi comme une formule confortable pour une résidence permanente ou de longue durée : il dispose d’une piscine, d’un parking, du Wi-Fi, et une partie des appartements offre des vues panoramiques sur la mer.
Grâce à son emplacement à Bečići, à proximité de la plage, des restaurants et des infrastructures du quotidien, Belvedere Residence convient à une vie au bord de la mer dans une partie paisible du littoral, tout en conservant une liaison pratique avec Budva. Les appartements sont conçus dans un style moderne et pensés pour le confort quotidien : ils disposent de cuisines avec coin repas, de la climatisation, de terrasses dans certains lots et de plans fonctionnels, adaptés aussi bien à une occupation personnelle qu’à la location.
Un autre atout du complexe est son potentiel locatif évident : le format d’appartements meublés prêts à l’emploi au bord de la mer, un emplacement touristique recherché et de bonnes évaluations des utilisateurs font de Belvedere Residence une option intéressante tant pour un usage personnel que pour générer des revenus grâce à la location de courte durée ou saisonnière.