Complexe résidentiel Bellemond Residence

Bellemond Residence – un complexe résidentiel de prestige à Bečići Bellemond Residence est situé dans le village de Bečići, sur la Riviera de Budva. Le bâtiment se trouve en première ligne – à quelques pas de la mer, et toute construction devant lui est interdite. La plage de sable est à seulement 150 m, le centre de la vieille ville de Budva se trouve à environ deux kilomètres, l’aéroport de Tivat est à environ 30 minutes, et celui de Podgorica à environ 50 minutes. Le complexe est entouré d’une infrastructure développée : promenade, plages, restaurants, parc et église orthodoxe se trouvent littéralement à quelques minutes à pied. Bečići est une station familiale d’environ 1500 habitants, célèbre pour sa longue plage qui reçoit chaque année le « Pavillon Bleu » ; Budva historique est à environ 2 km. Le complexe se présente comme un élégant bâtiment de huit étages, comprenant des appartements d’une et deux chambres d’une superficie à partir de 42 m². Grâce à la courbe de la côte, presque tous les logements offrent une vue panoramique sur l’Adriatique; depuis les spacieuses terrasses, on entend le ressac, et les levers et couchers de soleil semblent féeriques. Les intérieurs sont réalisés selon le projet d’un bureau de design : on utilise du marbre naturel, du bois design et de la pierre, du Murano-glass, du mobilier et des équipements de marques mondiales collaborant avec Aman, Armani et Kempinski. Les appartements sont vendus « clés en main » avec un système de maison intelligente Legrand et peuvent être complétés par une finition personnalisée. Bellemond Residence propose une gamme de services comparable à celle d’un hôtel cinq étoiles. Les résidents ont accès à une zone de plage privée en sable avec une entrée en pente douce et du sable fin ; la plage est récompensée par le label écologique international « Blue Flag », on peut y réserver des places à l’avance et s’y rendre en buggy électrique. Les résidents bénéficient de un service de conciergerie 24h/24, de sécurité et de nettoyage, ainsi que d’une salle de fitness, d’un complexe SPA avec piscine, sauna et hammam. L’infrastructure est complétée par des zones de détente, des restaurants en bord de mer, des terrasses verdoyantes, une vidéosurveillance et un système de maison intelligente, ce qui garantit un haut niveau de sécurité et de confort. Bečići attire les touristes avec sa vaste plage entourée de montagnes et d’une mer propre ; la ville de Budva avec son centre historique se trouve à 2 km. À proximité du complexe se trouvent des supermarchés (environ 8 minutes à pied), des restaurants (7 minutes), un centre médical (2 minutes), un parc de loisirs (10 minutes) et une école (18 minutes). Grâce à la combinaison de la première ligne de mer, des vues panoramiques, des intérieurs design et d’une gamme complète de services, Bellemond Residence convient aussi bien pour des vacances de luxe que pour une résidence permanente et des investissements.