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Complexe résidentiel Bellemond Residence

Becici, Monténégro
depuis
$329,261
;
11
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ID: 38114
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 12
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Becici
  • Adresse
    Jadranski put

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2022

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Bellemond Residence – un complexe résidentiel de prestige à Bečići Bellemond Residence est situé dans le village de Bečići, sur la Riviera de Budva. Le bâtiment se trouve en première ligne – à quelques pas de la mer, et toute construction devant lui est interdite. La plage de sable est à seulement 150 m, le centre de la vieille ville de Budva se trouve à environ deux kilomètres, l’aéroport de Tivat est à environ 30 minutes, et celui de Podgorica à environ 50 minutes. Le complexe est entouré d’une infrastructure développée : promenade, plages, restaurants, parc et église orthodoxe se trouvent littéralement à quelques minutes à pied. Bečići est une station familiale d’environ 1500 habitants, célèbre pour sa longue plage qui reçoit chaque année le « Pavillon Bleu » ; Budva historique est à environ 2 km. Le complexe se présente comme un élégant bâtiment de huit étages, comprenant des appartements d’une et deux chambres d’une superficie à partir de 42 m². Grâce à la courbe de la côte, presque tous les logements offrent une vue panoramique sur l’Adriatique; depuis les spacieuses terrasses, on entend le ressac, et les levers et couchers de soleil semblent féeriques. Les intérieurs sont réalisés selon le projet d’un bureau de design : on utilise du marbre naturel, du bois design et de la pierre, du Murano-glass, du mobilier et des équipements de marques mondiales collaborant avec Aman, Armani et Kempinski. Les appartements sont vendus « clés en main » avec un système de maison intelligente Legrand et peuvent être complétés par une finition personnalisée. Bellemond Residence propose une gamme de services comparable à celle d’un hôtel cinq étoiles. Les résidents ont accès à une zone de plage privée en sable avec une entrée en pente douce et du sable fin ; la plage est récompensée par le label écologique international « Blue Flag », on peut y réserver des places à l’avance et s’y rendre en buggy électrique. Les résidents bénéficient de un service de conciergerie 24h/24, de sécurité et de nettoyage, ainsi que d’une salle de fitness, d’un complexe SPA avec piscine, sauna et hammam. L’infrastructure est complétée par des zones de détente, des restaurants en bord de mer, des terrasses verdoyantes, une vidéosurveillance et un système de maison intelligente, ce qui garantit un haut niveau de sécurité et de confort. Bečići attire les touristes avec sa vaste plage entourée de montagnes et d’une mer propre ; la ville de Budva avec son centre historique se trouve à 2 km. À proximité du complexe se trouvent des supermarchés (environ 8 minutes à pied), des restaurants (7 minutes), un centre médical (2 minutes), un parc de loisirs (10 minutes) et une école (18 minutes). Grâce à la combinaison de la première ligne de mer, des vues panoramiques, des intérieurs design et d’une gamme complète de services, Bellemond Residence convient aussi bien pour des vacances de luxe que pour une résidence permanente et des investissements.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 47.0 – 49.0
Prix ​​par m², USD 7,006 – 7,609
Prix ​​de l'appartement, USD 329,261 – 372,856
Appartements 2 chambres
Surface, m² 77.0
Prix ​​par m², USD 7,271
Prix ​​de l'appartement, USD 559,858

Localisation sur la carte

Becici, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

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Complexe résidentiel Bellemond Residence
Becici, Monténégro
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$329,261
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