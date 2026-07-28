Apart hôtel Apart otel Garmoniya

L'Harmony Apart Hotel est situé au cœur du Monténégro, dans la zone d'élite de la Riviera Budwan sur la péninsule Zaval, qui était l'un des coins protégés de la nature vierge. Le complexe est à distance de marche de la mer et d'une plage propre et soignée. Toutes les terrasses offrent une vue magnifique sur la mer : soit vers la vieille ville authentique de Budva, soit la plage de Becici et la pittoresque île de St. Stephen, qui est la marque du pays. Sous le bâtiment il y a un tunnel menant au remblai de Budva - le lieu principal pour la randonnée le long de la mer.

La voiture-place dans le garage souterrain est de 50 000 euros

https://youtu.be/4njb1m4V8cg