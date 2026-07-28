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Apart hôtel Apart otel Garmoniya

Boreti, Monténégro
depuis
$217,435
;
14
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ID: 20
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/11/2021

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Boreti

À propos du complexe

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L'Harmony Apart Hotel est situé au cœur du Monténégro, dans la zone d'élite de la Riviera Budwan sur la péninsule Zaval, qui était l'un des coins protégés de la nature vierge. Le complexe est à distance de marche de la mer et d'une plage propre et soignée. Toutes les terrasses offrent une vue magnifique sur la mer : soit vers la vieille ville authentique de Budva, soit la plage de Becici et la pittoresque île de St. Stephen, qui est la marque du pays. Sous le bâtiment il y a un tunnel menant au remblai de Budva - le lieu principal pour la randonnée le long de la mer.

La voiture-place dans le garage souterrain est de 50 000 euros
https://youtu.be/4njb1m4V8cg

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 44.0 – 189.0
Prix ​​par m², USD 3,704 – 5,599
Prix ​​de l'appartement, USD 225,210 – 795,400

Localisation sur la carte

Boreti, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

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