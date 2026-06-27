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Complexe résidentiel Lenara Residence

43 b, Monténégro
depuis
$210,185
;
9
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ID: 38147
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 11
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/06/2026

Emplacement

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  • Adresse
    43 b

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Rusca Son (Lenara Residence) est un complexe résidentiel moderne à Becici, situé à seulement 5 minutes de la mer. Le projet se compose de 23 appartements : 4 studios, 10 appartements 1+1, 7 appartements 2+1 et 2 penthouses de deux niveaux. Le complexe dispose d'appartements avec vue sur la mer, vue partielle sur la mer, terrasses, jardin et penthouses avec terrasses panoramiques et leurs propres piscines à débordement. Le complexe a été créé dans le format d'un hôtel d'appartement avec une infrastructure pour vivre et louer confortablement: SPA, fitness, sauna, piscine, nettoyage et parking. A l'étage local il y a un accès direct à la zone SPA, fitness et piscine, et les appartements de ce niveau ont des terrasses avec accès à la piscine et les zones pour le bain de soleil. Une attention particulière est portée au confort et à l'infrastructure : le complexe est équipé d'un parking à deux niveaux pour 23 voitures, ce qui offre des manœuvres et un hébergement pratiques même pour les grandes voitures. L'architecture du bâtiment comprend des façades modernes, des terrasses spacieuses et un aménagement réfléchi axé sur l'utilisation maximale de l'espace et la vue sur la mer. Le complexe est situé à Becici - l'une des zones de villégiature les plus populaires de la Riviera Budva. Cette zone est connue pour sa grande plage de sable, qui est considérée comme l'une des meilleures au Monténégro, ainsi qu'une infrastructure développée pour les loisirs et la vie. Dans le voisinage immédiat du complexe sont: Promenade et plage Bechirestorana, cafés et clubs de plage supermarchés et l'infrastructure quotidienne itinéraires de marche le long de la mer Aussi à quelques minutes en voiture est la vieille ville de Budva - le centre historique et touristique de la région avec restaurants, boutiques et la vie culturelle. L'emplacement combine la tranquillité de la zone résidentielle et la proximité de l'activité touristique, ce qui rend le complexe pratique pour la résidence permanente et la location.

Localisation sur la carte

43 b, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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Complexe résidentiel Lenara Residence
43 b, Monténégro
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