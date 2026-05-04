Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Blizikuce

Début des ventes d'appartements dans un complexe fermé, dans le village d'élite de Blizikuche
A 12 km du centre de Budva
Les avantages du complexe sont qu'il est situé dans un endroit où les roses moulin à vent se rencontrent, où il ya une fourche garantie sur la mer et un quartier calme.
Le complexe est situé sur le territoire de 2500 m2
Il se compose de seulement 3 maisons sur 3 étages.
18 appartements
12 garages, gymnase, sauna
Nous prenons également en charge la gestion des appartements qui vous ont apporté des revenus pendant votre absence.
Appartements disponibles avec 1 et 2 chambres