Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Blizikuce

Début des ventes d'appartements dans un complexe fermé, dans le village d'élite de Blizikuche

A 12 km du centre de Budva

Les avantages du complexe sont qu'il est situé dans un endroit où les roses moulin à vent se rencontrent, où il ya une fourche garantie sur la mer et un quartier calme.

Le complexe est situé sur le territoire de 2500 m2

Il se compose de seulement 3 maisons sur 3 étages.

18 appartements

12 garages, gymnase, sauna

Nous prenons également en charge la gestion des appartements qui vous ont apporté des revenus pendant votre absence.

Appartements disponibles avec 1 et 2 chambres