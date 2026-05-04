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Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Blizikuce

Radenovici, Monténégro
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ID: 35516
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Radenovici

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

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Début des ventes d'appartements dans un complexe fermé, dans le village d'élite de Blizikuche

A 12 km du centre de Budva

Les avantages du complexe sont qu'il est situé dans un endroit où les roses moulin à vent se rencontrent, où il ya une fourche garantie sur la mer et un quartier calme.

Le complexe est situé sur le territoire de 2500 m2

Il se compose de seulement 3 maisons sur 3 étages.

18 appartements

12 garages, gymnase, sauna

Nous prenons également en charge la gestion des appartements qui vous ont apporté des revenus pendant votre absence.

Appartements disponibles avec 1 et 2 chambres

Localisation sur la carte

Radenovici, Monténégro
Alimentation et boissons
Finances

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