Complexe résidentiel Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera

Nouveau complexe fermé de maisons de ville avec 3 et 4 chambres.



Le projet se trouve dans la Riviera Budva, dans un endroit calme et isolé de Blizikuce, à côté de Sveti Stefan. La construction est réalisée par une entreprise qui a construit et mis en œuvre avec succès plusieurs projets au Monténégro. Toutes les maisons de ville seront fabriquées dans un style moderne ou classique à choisir. La décoration utilise des couleurs naturelles et des matériaux de qualité exceptionnelle.



CARACTÉRISTIQUES:



La superficie totale de chaque maison est d'environ 220 m2. Situé à Poljana, l'un des

les quartiers les plus développés de Reževići, sur la colline d'olivier et entouré par la nature, avec la mer et la vue sur la montagne.



Infrastructure



- la superficie totale de l'unité est d'environ 245 m2

- 3-4 chambres

- 3 étages + mezzanine

- espace technique au niveau du sous-sol, sous le parking

- niveau, sous parking

- stationnement pour deux voitures

- hauts plafonds - 3 m

- fenêtres panoramiques - 2,5 m

- terrasses avec vue sur la mer

- climatisation multi-splits

- espace de vie spacieux

- salle de bains dans chaque chambre

- armoires intégrées

- cuisine design équipée avec appareils électriques

- cour privée avec piscine

- la vie privée est garantie par des clôtures vertes



Le prix comprend:

- finition fine de tous les murs et plafonds (plastique, mastic, peinture), grès en porcelaine couvrant tous les étages, murs de salles de bains et toilettes, murs de chambres techniques, garages

- blocs de fenêtres en aluminium

- un ensemble complet d'articles sanitaires (articles sanitaires, lavabo chromé et robinets de douche, cabines de douche)

- climatiseurs multi-plits dans toutes les zones résidentielles

- approvisionnement en eau et assainissement: réservoir d'eau de réserve, pompes à eau, chaudière centrale à eau chaude avec système de circulation d'eau chaude et la capacité de connecter un système solaire), réservoirs bioseptiques

- piscine de débordement, bol entièrement fini, mosaïque, équipement de piscine: circulation avec nettoyage et traitement de l'eau, éclairage, escalier

- portes : portes d'entrée anti-vandale, portes intérieures en bois

- IT: entrée optique d'Internet. Système de protection incendie. Interphone. Alarme de sécurité

- garage : portes radio. Lampes pour couloirs extérieurs et intérieurs, salles techniques, salles de bains et toilettes

- studios (chambres à deux niveaux) au dernier étage, équipés de fenêtres supplémentaires.

Le prix ne comprend pas:

- cuisines intégrées avec appareils de cuisine

- armoires pour chambres et couloirs

- étagères pour buanderie et rangements

- gazebo extérieur avec barbecue

- systèmes solaires de chauffage de l'eau

- sauna

- équipement de piscine supplémentaire (au stade de la construction)

- arrosage automatique

- Vidéosurveillance

- Smart House

- l'ameublement complet des locaux résidentiels et non résidentiels, le mobilier extérieur, les appareils ménagers, les luminaires pour les chambres, le salon, la cuisine avec des systèmes complets de toit de fenêtre.

La date d'achèvement est décembre 2023.



Pour réserver une maison de ville – un acompte de 5.000 euros est requis.