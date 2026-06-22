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Complexe résidentiel Skyline Becici

Becici, Monténégro
depuis
$229,450
;
9
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ID: 38112
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 7
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Becici
  • Adresse
    Jadranski put

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Complexe résidentiel moderne Skyline Apartments est situé à Becici - l'une des zones de villégiature les plus populaires de la Riviera Budva, directement au bord de la mer. Le projet est un bâtiment résidentiel moderne avec des appartements, axé sur la vie confortable et le repos près de la côte. Le complexe dispose d'un bon emplacement, de vues panoramiques et d'aménagements fonctionnels des appartements. Les appartements sont équipés de cuisines, de zones de loisirs et de salles de bains, ce qui les rend pratiques pour un séjour à court et à long terme. Sur le territoire du complexe et à proximité immédiate sont fournis: accès direct à la plage parking Wi-Fi et la communication moderne et les groupes d'entrée pratiques Le complexe est axé sur la vie quotidienne confortable et le repos au bord de la mer.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 47.0 – 50.0
Prix ​​par m², USD 4,882 – 5,966
Prix ​​de l'appartement, USD 229,450 – 298,285

Localisation sur la carte

Becici, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

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Complexe résidentiel Skyline Becici
Becici, Monténégro
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$229,450
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