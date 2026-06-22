Complexe résidentiel Skyline Becici

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Complexe résidentiel moderne Skyline Apartments est situé à Becici - l'une des zones de villégiature les plus populaires de la Riviera Budva, directement au bord de la mer.
Le projet est un bâtiment résidentiel moderne avec des appartements, axé sur la vie confortable et le repos près de la côte. Le complexe dispose d'un bon emplacement, de vues panoramiques et d'aménagements fonctionnels des appartements.
Les appartements sont équipés de cuisines, de zones de loisirs et de salles de bains, ce qui les rend pratiques pour un séjour à court et à long terme.
Sur le territoire du complexe et à proximité immédiate sont fournis:
accès direct à la plage parking Wi-Fi et la communication moderne et les groupes d'entrée pratiques Le complexe est axé sur la vie quotidienne confortable et le repos au bord de la mer.