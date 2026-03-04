  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Denjasi Cesminovo
  4. Complexe résidentiel Adriatic pearl resort II

Complexe résidentiel Adriatic pearl resort II

Denjasi Cesminovo, Monténégro
depuis
$297,069
depuis
$4,869/m²
;
3
ID: 27326
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Denjasi Cesminovo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

Русский Русский

Appartements avec vue sur la mer dans un complexe d'élite fermé

Vente d'appartements avec une chambre séparée dans un complexe privé de classe premium.

Parfait pour vivre et investir.

✨ À propos du complexe :

• Territoire fermé

• Parking inclus dans le prix

• Salle de gym vue sur le coucher du soleil 🌇

• Zone SPA

• Société de services

🏗 Qualité et confort:

• investisseur allemand

• Hautes normes de construction

• Sols chauds

• Climatiseurs intelligents

• Mises en page réfléchies

• Déjà 50% des appartements sont réservés

💳 Conditions d'achat:

• Installation jusqu'à 2 ans sans intérêt

• Obtenir un permis de séjour lors de l'achat

• Pas de taxe d'achat

Localisation sur la carte

Denjasi Cesminovo, Monténégro
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Complexe résidentiel Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Monténégro
depuis
$297,069
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
