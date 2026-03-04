Complexe résidentiel Adriatic pearl resort II

Appartements avec vue sur la mer dans un complexe d'élite fermé
Vente d'appartements avec une chambre séparée dans un complexe privé de classe premium.
Parfait pour vivre et investir.
✨ À propos du complexe :
• Territoire fermé
• Parking inclus dans le prix
• Salle de gym vue sur le coucher du soleil 🌇
• Zone SPA
• Société de services
🏗 Qualité et confort:
• investisseur allemand
• Hautes normes de construction
• Sols chauds
• Climatiseurs intelligents
• Mises en page réfléchies
• Déjà 50% des appartements sont réservés
💳 Conditions d'achat:
• Installation jusqu'à 2 ans sans intérêt
• Obtenir un permis de séjour lors de l'achat
• Pas de taxe d'achat