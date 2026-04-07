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Apart hôtel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan

Przno, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
15
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ID: 35101
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Przno
  • Adresse
    M 1

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

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🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti Stefan
Appartements haut de gamme en front de mer avec un rendement annuel garanti de 8%

Alivia Hotel & Residences est un appart-hôtel exclusif au cœur du Monténégro, dans la baie légendaire de Sveti Stefan. C'est plus qu'une simple maison au bord de la mer, c'est un véritable outil d'investissement avec un service 5 étoiles et un territoire privé de 10 000 m2.

🏆Pourquoi Alivia Hotel & Residences

Gestion par la marque premium Babylon Hospitality
Un opérateur professionnel assure un service impeccable 24/7, une occupation élevée et un revenu de location transparent. Votre propriété fonctionne au niveau d'un hôtel 5 étoiles au minimum.

Situation maritime isolée
Le complexe est situé entre Budva et l'île Sveti Stefan, entouré par une oliveraie et le parc Miločer. Accès rapide à la plage (transfert golf-cart), mais vous profitez du calme et de la tranquillité loin de la Riviera animée de Budva.

Options de propriété flexibles
Vous pouvez :

  • Vivre dans l'appartement vous-même

  • Louer sous la direction de Babylon Hospitality

  • Obtenez un revenu passif tout en utilisant l'infrastructure hôtelière complète à tout moment

🛂Résidence par investissement

Lors de l'achat d'un appartement à partir de 250 000 €, vous obtenez le droit de résidence temporaire au Monténégro – un pas vers le statut européen avant l'adhésion du pays à l'UE.

✨Intérieurs et infrastructures

Appartements: de 37 à 112 m2, plus penthouses avec terrasses de 140 m2.
Style: Design méditerranéen avec bois naturel, marbre et tissus luxueux.

Infrastructure sur place:

  • Zone thermale

  • Piscine panoramique avec bar vue sur la mer

  • Transfert Golf-cart à la plage

  • Yachting et arrangements de pêche

  • Parc paysager

  • Concierge et sécurité 24/7

Localisation sur la carte

Przno, Monténégro
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Apart hôtel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Przno, Monténégro
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