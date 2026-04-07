Apart hôtel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan

🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti Stefan

Appartements haut de gamme en front de mer avec un rendement annuel garanti de 8%

Alivia Hotel & Residences est un appart-hôtel exclusif au cœur du Monténégro, dans la baie légendaire de Sveti Stefan. C'est plus qu'une simple maison au bord de la mer, c'est un véritable outil d'investissement avec un service 5 étoiles et un territoire privé de 10 000 m2.

🏆Pourquoi Alivia Hotel & Residences

Gestion par la marque premium Babylon Hospitality

Un opérateur professionnel assure un service impeccable 24/7, une occupation élevée et un revenu de location transparent. Votre propriété fonctionne au niveau d'un hôtel 5 étoiles au minimum.

Situation maritime isolée

Le complexe est situé entre Budva et l'île Sveti Stefan, entouré par une oliveraie et le parc Miločer. Accès rapide à la plage (transfert golf-cart), mais vous profitez du calme et de la tranquillité loin de la Riviera animée de Budva.

Options de propriété flexibles

Vous pouvez :

Vivre dans l'appartement vous-même

Louer sous la direction de Babylon Hospitality

Obtenez un revenu passif tout en utilisant l'infrastructure hôtelière complète à tout moment

🛂Résidence par investissement

Lors de l'achat d'un appartement à partir de 250 000 €, vous obtenez le droit de résidence temporaire au Monténégro – un pas vers le statut européen avant l'adhésion du pays à l'UE.

✨Intérieurs et infrastructures

Appartements: de 37 à 112 m2, plus penthouses avec terrasses de 140 m2.

Style: Design méditerranéen avec bois naturel, marbre et tissus luxueux.

Infrastructure sur place: