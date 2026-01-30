Complexe résidentiel Sea view apartments in Budva

Appartements avec vue sur la mer à Budva.

Un complexe résidentiel exclusif situé dans le quartier le plus prestigieux de Budva, à seulement 550 mètres de la plage. Le complexe combine le design méditerranéen moderne, les technologies de construction avancées, et le confort maximum pour vivre et se détendre.

Principales caractéristiques :

• Design haut de gamme et construction de haute qualité : architecture moderne, fenêtres panoramiques et aménagements soigneusement planifiés.

• Vue imprenable sur la mer: 90% des appartements offrent une vue sur la mer Adriatique.

• Commodité et confort : systèmes Smart Home, y compris éclairage, chauffage au sol et climatisation.

• Sécurité : vidéosurveillance et système de contrôle d'accès.

• Parking: parking souterrain pour 50 véhicules et 2 ascenseurs pour les résidents.

• Appartements: 1- et 2 chambres.

• Conception paysagère moderne.

Plan de paiement

• Dépôt initial de 30%

• Plan de versements de 0 %

• Calendrier de paiement de 3 ans.

Cette offre est la combinaison parfaite de confort, de convivialité et de sécurité, conçue pour ceux qui apprécient la qualité de vie et veulent profiter de la beauté du Monténégro chaque jour.