Complexe résidentiel Sea view apartments in Budva

Budva, Monténégro
depuis
$217,976
;
10
ID: 33232
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2717
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 30/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Appartements avec vue sur la mer à Budva.

Un complexe résidentiel exclusif situé dans le quartier le plus prestigieux de Budva, à seulement 550 mètres de la plage. Le complexe combine le design méditerranéen moderne, les technologies de construction avancées, et le confort maximum pour vivre et se détendre.

Principales caractéristiques :
• Design haut de gamme et construction de haute qualité : architecture moderne, fenêtres panoramiques et aménagements soigneusement planifiés.
• Vue imprenable sur la mer: 90% des appartements offrent une vue sur la mer Adriatique.
• Commodité et confort : systèmes Smart Home, y compris éclairage, chauffage au sol et climatisation.
• Sécurité : vidéosurveillance et système de contrôle d'accès.
• Parking: parking souterrain pour 50 véhicules et 2 ascenseurs pour les résidents.
• Appartements: 1- et 2 chambres.
• Conception paysagère moderne.

Plan de paiement
• Dépôt initial de 30%
• Plan de versements de 0 %
• Calendrier de paiement de 3 ans.

Cette offre est la combinaison parfaite de confort, de convivialité et de sécurité, conçue pour ceux qui apprécient la qualité de vie et veulent profiter de la beauté du Monténégro chaque jour.

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
