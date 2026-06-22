Complexe résidentiel New Becici - 60K

Le complexe Bečići 60K n’est pas simplement une nouvelle construction, mais une véritable ville balnéaire au sein de l’un des emplacements les plus prestigieux de la Riviera de Budva. Situé sur une colline, à seulement 300 mètres de la plage, il s’étend sur un terrain d’environ 60 000 m² et se compose de plusieurs bâtiments modernes ainsi que d’un bloc hôtelier. Depuis le complexe, on profite de vues panoramiques sur la mer Adriatique, tandis que son emplacement offre un parfait équilibre entre le calme de l’air montagnard et la proximité de la vie animée de Budva. Le complexe propose un large choix de logements, allant de studios compacts à de spacieux appartements de plusieurs chambres. Tous les appartements sont livrés avec des finitions de haute qualité, des salles de bains équipées et la climatisation. Grâce à leur orientation avantageuse, les logements seront baignés de lumière naturelle et offriront des vues sur la mer Le complexe dispose également d’une infrastructure résidentielle bien développée. Aux premiers étages se trouveront un grand supermarché, plusieurs boutiques et un centre de fitness, tandis que le territoire sera agrémenté d’un restaurant et d’une piscine. Des parkings souterrains à plusieurs niveaux sont prévus pour les voitures, et la sécurité sera assurée par un service de surveillance et de conciergerie. En d’autres termes, tout ce qui est nécessaire pour vivre, se détendre et travailler se trouve à portée de main, sans même avoir à quitter le complexe.= Compte tenu du prestige du quartier, de la proximité de la mer à pied et de sa propre infrastructure développée, Bečići 60K représente l’une des offres les plus attractives du marché. Le complexe combine un haut niveau de confort, une atmosphère balnéaire vivante et un fort potentiel de valorisation, ce qui en fait un excellent choix aussi bien pour une résidence permanente que pour la location ou une revente future.