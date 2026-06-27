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Complexe résidentiel Anatolia Becici

Boreti, Monténégro
depuis
$264,297
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9
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ID: 38149
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 33
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Boreti
  • Adresse
    XLIV ulica, s42 anatolia Voronka 4

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2021

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Anatolia est un complexe résidentiel moderne situé dans le village de Bečići, sur la Riviera de Budva, sur une légère colline à 300–400 mètres de la mer. Le projet réunit quatre bâtiments de hauteurs différentes et allie une infrastructure interne développée, des vues panoramiques sur la mer et les montagnes, ainsi qu'un emplacement pratique à proximité de la plage et du centre de Bečići. Le complexe comprend quatre bâtiments (Anatolia 1, 2, 3 et 4) de cinq à sept étages, entièrement construits et prêts à être habités. Des appartements allant du studio aux appartements avec deux chambres sont disponibles, chaque appartement disposant de sa propre terrasse. Infrastructure : Piscine extérieureParking souterrain avec ascenseursPanneaux solaires pour l'alimentation électrique des parties communesAires de jeux pour enfants et zones de détenteRestaurant sur place Mini-marchéVidéosurveillance et zone sécuriséePossibilité d'acheter une place de parking : 27 000 € - 30 000 €Emplacement : Plage de Bečići — environ 300–400 mVieille ville de Budva — environ 3 kmAéroport de Tivat — environ 30 minutesAéroport de Podgorica — environ 60 minutesPotentiel d'investissement : Anatolia est initialement conçu pour deux types d'utilisation : la résidence permanente au bord de la mer et la location saisonnière d'appartements pendant la période de forte affluence touristique à Bečići. L'infrastructure interne développée, la proximité de la plage et du centre du village soutiennent une demande stable tant de la part des acheteurs pour leur propre résidence que de la part des locataires, ce qui fait du complexe un objet d'investissement attractif.

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Boreti, Monténégro
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Boreti, Monténégro
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