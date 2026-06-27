Complexe résidentiel Blizikuce Hills - Pool Residences

Blizikuće Hills Pool Residences — un complexe résidentiel de 9 maisons de ville sur la Riviera de Budva, offrant une vue panoramique sur l'île de Sveti Stefan, la mer et les montagnes. Le complexe est conçu comme une alliance entre vie luxueuse, environnement naturel et infrastructures pensées pour un mode de vie sain : l'architecture moderne côtoie les oliveraies et la verdure méditerranéenne qui entoure le site. À propos du concept : Chacune des 9 maisons de ville est une demeure de quatre étages avec piscine privée et garage pour 2 voitures, destinée à ceux qui souhaitent vivre en pleine nature tout en restant à proximité de la ville et de la mer. L'architecture repose sur des baies vitrées de 2,5 m de haut et des terrasses avec vue sur la mer, tandis que les façades et les parapets sont réalisés en pierre naturelle locale — le projet privilégie la qualité et l'intimité de chaque maison plutôt que l'envergure. Matériaux et qualité de construction : Façades, escaliers et parapets en pierre naturelle localeParquet en chêne dans les chambres, grès cérame dans les salles de bains et les locaux techniquesSanitaires Villeroy & BochClimatiseurs multi-split Cooper Hunter (Canada)Portes d'entrée anti-effraction, portes intérieures en bois et MDFInternet par fibre optique, système de protection incendie, alarme de sécurité, vidéosurveillanceAlimentation en eau municipale, réservoir de stockage de secours, système de bio-septiquePiscines entièrement équipées avec finition en mosaïque et système de traitement de l'eauEmplacement : Île de Sveti Stefan — environ 5 minutes en voitureBudva — environ 10 minutes en voiturePlages — environ 5 minutes en voiturePorto Montenegro et Kotor (site classé à l'UNESCO) — environ 30 minutes en voitureAéroport de Tivat et aéroport de Podgorica — environ 50 minutes en voitureStations de ski — environ 2 heures de routeBlizikuće Hills est un format idéal pour ceux qui recherchent une maison avec piscine dans un quartier calme et verdoyant de la Riviera de Budva, sans pour autant renoncer à la proximité de la mer et des infrastructures. Convient aussi bien pour une résidence principale en famille que pour une utilisation saisonnière avec possibilité de location — surtout compte tenu de la proximité de Sveti Stefan, l'un des lieux les plus emblématiques de l'Adriatique. Potentiel d'investissement : La Riviera de Budva reste l'un des segments du marché immobilier monténégrin à la croissance la plus stable. L'achat directement auprès du promoteur exonère de la taxe d'achat, et la propriété d'une maison de ville permet d'obtenir un permis de séjour au Monténégro. Une société de gestion prend en charge l'entretien de la maison et l'organisation de la location, ce qui libère le propriétaire de toute contrainte de gestion personnelle.