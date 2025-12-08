Jérusalem, Israël

Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 2 immeubles ,Un immeubles de 8 étages et une tour de de 18 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves en opti…