  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem

Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,42M
26/08/2025
$1,42M
14/07/2025
$1,33M
3
ID: 26809
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau projet situe à Katamon Jérusalem proche de toutes facilites, commerces, restaurants, Canion Hadar, proche de Emek refaim… Immeuble de 7 étages livrable en Mars 2026 pinoui /binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, Parking, cave en option, intercom derniers appartements ,4p,rez de Jardin 131 M2 et 28m2 de jardin á 5.270.000sh 4p ,113m2 et35m2 de jardin á 4.720.000sh Les prix sont sujet a variation et ne comprennent nos frais d'agence qui sont de 2% Hors taxes Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez-nous sans attendre au Numéro: 054 946 1963

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$675,000
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$899,400
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$646,800
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,42M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Nouveau projet immobilier dans le quartier de Mekor Haim, immeuble boutique de 9 étage avec de belles prestations intérieure et extérieure . parking pour chaque appartement . Emplacement ideal , a proximité du Parc Hamesila ,du futur tramwayet a quelque pas du quartier de Baka et de la Mo…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Unique ! projet neuf de maisons
Quartier résidentiel Unique ! projet neuf de maisons
Hadera, Israël
depuis
$1,17M
Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente un projet neuf exceptionnel à Hadera. Il s'agit d'un projet de maisons mitoyennes avec des prestations de très haut standing dans un quartier résidentiel et calme très recherché de Hadera. - Maison en construction de 6 pièces (5 c…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$876,000
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé dans le quartier appeler en face de kiriat Hasharon Proche des nouveaux accès a l’autoroute 2 (Tel Aviv/Haifa) Le Projet Nevo Hasharon est situé à proximité du country Elystour ,syna…
Agence
Immobilier.co.il
