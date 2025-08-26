  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem

Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
26/08/2025
$1,05M
14/07/2025
$983,150
ID: 26815
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiriat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, a 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d’enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livrable en Mars 2028 2 pièces 54m2 avec terrasse de 18m2 Prix : 2.350.000sh 4 pièces 93m2 avec terrasse entre 11 et 13m2 Prix à partir de 3.300.000sh Penthouse 3 pièces 90m2 avec terrasse de 34m2 - 8eme étage Prix : 3.450.000sh Penthouse 4 pièces 93m2 avec terrasse de 25m2 - 8ème étage Prix :3.800.000sh Penthouse 4 pièces 95m2 avec terrasse de 14m2 - 15ème étage Prix : 3.880.000sh Rez de jardin 4 pièces 96m2 avec terrasse 24m2 Prix de 3.000.000sh a 3.500.000sh (immeuble 8 étages) 4 pièces 93m2 avec terrasse de 11m2 – 6ème étage (immeuble 8 étages) Prix : 3.250.000sh Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence qui sont de 2% hors taxes Les prix peuvent être sujet a variation Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez-nous sans attendre au Numéro 054 946 1963 Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés. Pour plus de renseignement me contacter

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
