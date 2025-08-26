  1. Realting.com
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,58M
26/08/2025
$1,58M
14/07/2025
$1,48M
3
ID: 26817
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau projet situe à Katamon Jérusalem proche de toutes facilites, commerces, restaurants, Canion Hadar, proche de Emek refaim… Immeuble de 7 étages livrable en Mars 2026 pinoui /binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, Parking, cave en option, intercom derniers appartements ,4p,rez de Jardin 131 M2 et 28m2 de jardin á 5.270.000sh 4p ,113m2 et35m2 de jardin á 4.720.000sh Les prix sont sujet a variation et ne comprennent nos frais d'agence qui sont de 2% Hors taxes Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez-nous sans attendre au Numéro: 054 946 1963

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

