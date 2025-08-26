Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem

  1. Realting.com
$5,55M
$5,55M
$5,20M
5
ID: 26940
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

En plein centre de Jerusalem , résidence luxueuse tres beau penthouse de 175 m2 avec 62 me terrasse vue panoramique a couper le souffle. hauteur sous plafond . double parking + cave .

Localisation sur la carte

