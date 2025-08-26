  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses

Bet Shemesh, Israël
depuis
$900,000
26/08/2025
$900,000
14/07/2025
$842,700
;
2
ID: 26808
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Bet Shemesh

À propos du complexe

Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et de tous commerces, d’un country club et d’une piscine, avec au bas des immeubles une synagogue. La clientèle sera constituée essentiellement de clients venant de l'étranger. Livrable fin octobre 2026 3 immeubles de 8 étages avec des appartements du 3 au 5 pieces, des rez de jardin ainsi que des penthouses. Seulement 3 appartements par étage 3 pièces 83m2, terrasse de 15m2 à 23m2, parking et cave Prix : de 2.200.000 sh a 2.300.000 sh 4 pièces 103m2, terrasse de 20 à 27m2, parking et cave Prix : de 2.600.000 sh a 2.700.000 sh 5 pièces 123m2, 2eme etage, terrasse de 22m2, parking et cave, Prix : 3.000.000 sh 5 pièces Rez de jardin-duplex 150m2, jardin de 175m2 Prix : à partir de 5.000.000sh Face au parc : 5 pièces 140m2 avec 2 terrasses de 35m2 et 40m2 Prix : 3.500.000 sh Penthouses avec vue sur le parc : 7 pièces 190m2, 8eme avec 65m2 de terrasse 6 pièces 154m2, 9eme avec 25m2 de terrasse 6 pieces 156m2, 6eme avec 45m2 de terrasse, (2 master et 4 toilettes) Prix: à partir de 5.000.000 sh (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% hors tva) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre au numéro suivant: Simone Simex Realty votre Agence Immobilière en Israël

Localisation sur la carte

Bet Shemesh, Israël

