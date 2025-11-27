  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité

Jérusalem, Israël
depuis
$959,680
;
6
Laisser une demande
ID: 32941
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Projet Givat Shmouel le petit Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat vous propose un projet dont la réputation n est plus à faire Situer dans le meilleur endroit de Guivat Shmouel proche des synagogue et des commerces Accès au autoroute direct pour Tel Aviv Guivat Shmouel est une ville stratégiquement au cœur d’une région dynamique, entre l’université de Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak et Tel Aviv,proximité immédiate de Tel Aviv  Givat Shmouel se démarque par une série d’avantages remarquables pour ses résidents. Le coût élevé des loyers et des biens immobiliers se justifie par des avantages indéniables que procure la vie dans cette ville. Givat Shmuel se présente ainsi comme un véritable foyer pour ceux en quête d’une qualité de vie supérieure, d’une accessibilité optimale aux services, opportunités professionnelles, ainsi que d’un tissu social dynamique. Proximité avec le centre du pays Givat Shmouel offre à ses habitants un accès rapide vers les pôles majeurs du pays. Être au centre, c'est être connecté. Niveau social élevé Givat Shmuel se distingue par un niveau social élevé, reflétant la qualité de vie et l'excellence de ses services. Cette dynamique sociale contribue à un environnement propice à l'épanouissement, notamment à travers des écoles de haut niveau. L'école sélectionnée par l'ADG propose un enseignement de qualité, avec un suivi adapté aux enfants d'Olim hadashim, favorisant leur intégration et leur réussite. * Des aides de tout ordre et soutien scolaire supplémentaire seront attribués dans les destinations situées dans des régions en développement. Caractéristiques de l’appartement Appartement de 3 pièces cote Surface de 82m2 plus une terrasse de 10m2 Appartement de 4 pièces Surface de 107 m2 plus une terrasse de 12m2 Appartement de 5 pièces facade Surface de 133m2 plus une terrasse de 12m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité tête

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$770,743
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,61M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$896,701
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$959,680
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,55M
En plein centre de Jerusalem , résidence luxueuse tres beau penthouse de 175 m2 avec 62 me terrasse vue panoramique a couper le souffle. hauteur sous plafond . double parking + cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$840,920
Mardochee Khayat offers you to live in a new project in the Galey yam district. The architecturally designed construction offers you to live in a complex of three buildings at the foot of a shopping mall where beautiful brands will be present. Close to the new town hall of Netanya, buses tha…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$5,70M
Nouveau Projet sur Herzilya dans le nouveau quartier en vogue Galil Yam . Immeuble Boutique de Neuf étage avec une architecture moderne mélangée au style Bauhaus de TLV . Prestations intérieurs et extérieures de haut niveau . Tout les appartements seront équipés et meublés . Grand choix d a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller