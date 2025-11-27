Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Projet Givat Shmouel le petit Neuilly de Tel Aviv
Mardochee Khayat vous propose un projet dont la réputation n est plus à faire
Situer dans le meilleur endroit de Guivat Shmouel proche des synagogue et des commerces
Accès au autoroute direct pour Tel Aviv
Guivat Shmouel est une ville stratégiquement au cœur d’une région dynamique, entre l’université de Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak et Tel Aviv,proximité immédiate de Tel Aviv Givat Shmouel se démarque par une série d’avantages remarquables pour ses résidents.
Le coût élevé des loyers et des biens immobiliers se justifie par des avantages indéniables que procure la vie dans cette ville.
Givat Shmuel se présente ainsi comme un véritable foyer pour ceux en quête d’une qualité de vie supérieure, d’une accessibilité optimale aux services, opportunités professionnelles, ainsi que d’un tissu social dynamique.
Proximité avec le centre du pays
Givat Shmouel offre à ses habitants un accès rapide vers les pôles majeurs du pays. Être au centre, c'est être connecté.
Niveau social élevé
Givat Shmuel se distingue par un niveau social élevé, reflétant la qualité de vie et l'excellence de ses services. Cette dynamique sociale contribue à un environnement propice à l'épanouissement, notamment à travers des écoles de haut niveau. L'école sélectionnée par l'ADG propose un enseignement de qualité, avec un suivi adapté aux enfants d'Olim hadashim, favorisant leur intégration et leur réussite.
* Des aides de tout ordre et soutien scolaire supplémentaire seront attribués dans les destinations situées dans des régions en développement.
Caractéristiques de l’appartement
Appartement de 3 pièces cote
Surface de 82m2 plus une terrasse de 10m2
Appartement de 4 pièces
Surface de 107 m2 plus une terrasse de 12m2
Appartement de 5 pièces facade
Surface de 133m2 plus une terrasse de 12m2
Prestation intérieur très luxueux
Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100
Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix.
Terrasse choix carrelage, parquet ou teck
Climatisation centralisée dernière génération.
Portes Interieur de haute qualité
Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre
Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond
Toilettes suspendus
Préparation home cinéma
Stores électriques dans toutes la maison
Robinetterie mitigeur de qualité tête
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Transport
Loisirs
