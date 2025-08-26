  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Jérusalem, Israël
depuis
$690,000
26/08/2025
$690,000
14/07/2025
$646,070
5
ID: 26917
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 3 immeubles ,dont 2 immeubles de 9 étages et 1 de 16 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves réservées pour certains appartement. livraison 50 mois . prix de départ pour un de 2 pieces : 67 m2 avec 12 m2 de terrasse : 2300000 nis Le quartier Kiryat Yovel bénéficie de vues magnifiques et est situé dans un emplacement stratégique avec un accès optimal aux routes principales, dont le boulevard Begin et la rue Golomb. Le quartier est également idéalement proche du centre commercial Malcha et du stade Teddy. A proximité se trouvent les quartiers de Beit VeGan, ainsi que Ramat Denya et Ramat Sharet.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Posez toutes vos questions
Dos
Realting.com
Aller