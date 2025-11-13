  1. Realting.com
Quartier résidentiel Bonne affaire

Jérusalem, Israël
depuis
$854,715
;
2
ID: 32870
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

e projet Adéret Jérusalem Situé au cœur du nouveau quartier de Givat HaMatos, le projet Adéret Jérusalem représente une opportunité rare de vivre dans un cadre moderne et familial à Jérusalem. C’est le premier projet construit dans la zone, symbole du renouveau et de la vision de ce nouveau quartier. Adéret Jérusalem repose sur des valeurs de communauté, de tolérance, d’enracinement et de vitalité, pour une expérience de vie israélienne, sioniste et contemporaine.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Transport
Loisirs

