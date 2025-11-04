  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,26M
;
6
ID: 32803
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissements d'enseignements réputés. Tramway en prévision. 2 ascenseurs par étage dont un de chabat et parking Entrée debut 2027 Derniers appartements en vente: 3 pièces rez de jardin 60m2 et 71m2 de jardin Exposition: direction nord/Est Prix: 3.950.000 sh 3 pièces rez de jardin 85m2 et 26,5m2 de jardin Exposition: Nord-Est Prix: 4.200.000 sh 4 pièces 6eme etage, 104m2 et 9m2 de terrasse dont une partie souccah Exposition Nord-Est Prix: 4.200.000 sh 4 pièces rez de jardin 116m2 et 121m2 jardin Prix: 6.110.000 sh 5 pièces rez de jardin, 137m2 et 27m2 de jardin Prix: 7.900.000 sh 5 pièces 5eme etage, 123m2 avec 17m2 de terrasse dont une partie souccah, belle vue, Exposition: Nord-Est Prix 5.200.000 sh Penthouses 6 pièces Tous les penthouses sont duplex 137m2 avec 18m2 de terrasse Prix 7.700.000 sh Paiement: 20%/80% Autres moyens de paiement possible sur demande Sous réserves : les prix pouvant varier Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence 2% plus maam (tva)

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
