  Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .

Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .

Jérusalem, Israël
$974,400
26/08/2025
$974,400
14/07/2025
$912,363
ID: 26829
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Projet Résidentiel sur kiriat Menahem limitrophe kiriat yovel compose de 2 tours de 31 etage et 3 immeubles de 9 etages , le projet se situe au pied du nouveau Tramway. Grand choix d appartement du 3 pieces au penthouse . parking pour chaque appartement . Echeancier Flexible avec des facilite de payement . livraion 4 ans .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

