Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$3,60M
26/08/2025
$3,60M
14/07/2025
$3,37M
;
4
ID: 26813
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029 3 pièces 80m2 avec terrasse de 10m2 3 pièces 85m2 avec terrasse 10m2 3,5 pièces 86m2 avec terrasse 10m2 Avec cave et parking Prix à partir de 3.400.000sh Au-dessus des commerces il y a des appartements de 3, 4 et 5 pièces 4 pièces 97m2 avec 12m2 de terrasse avec cave et 2parkings Prix à partir de 4.100.00sh 5 pièces 120m2 avec terrasse de 11m2 Prix selon les étages ,á partir de 4.857.000sh avec cave et 2 parkings 5 pièces avec 2 parkings et une cave 118m2 et 120m2 de terrasse Prix 6.200.000sh Penthouse 6 pièces 133m2 avec belle terrasse de 133m2, possibilité de faire une piscine 6 pièces 156m2 avec belle terrasse de 130m2 possibilité de faire une piscine Prix 12.000.000 sh Mode de paiement :2 20% -80% 15% à la signature, les solde à diviser en plusieurs fois Note : les prix peuvent être sujet a variation (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% H.taxes) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre au numéro suivant: Simone Simex Realty votre Agence Immobilière en Israël

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

