Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
26/08/2025
$1,05M
14/07/2025
$983,150
;
6
ID: 26819
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Projet neuf a Holyland Jerusalem, situe dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et a 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène a tout Jérusalem Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport,. Parking et cave pour chaque appartement Entrée en 2027 Du 3 au 6 pièces avec penthouses et rez de jardin 3 pieces 81m2 et terrasse de 9m2 4 pieces 108m2 et terrasse de 12m2 4 pieces 110m2 et terrasse de 10m2 4 pieces 130m2 et terrasse de 13m2 5 pieces 123m2 et terrasse de 10m2 Prix à partir de 3.500.000sh Les prix n’incluent pas notre commission d’agence de 2% h.taxes) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre au numéro suivant: Simone Simex Realty votre Agence Immobilière en Israël

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

