Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Nouveau projet a Kiryat Hayovel, appartements du 3 au 5 pièces, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 etages
Projet Neuf livrable Déc 2026
Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel.
Quelques exemples de prix:
3 pièces 82m2, balcon 12m2 Prix: 2.884.000sh
4 pièces, 83, 85 ou 94m2, balcon 12m2
Prix a partir de 2.959.000sh
5 pièces, et 6 pieces egalement disponibles
Prix ne comprennent pas nos frais d'agence
Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite,
Appelez nous sans attendre aux Numéros suivants: 054 946 1963
Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
