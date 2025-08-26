  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jérusalem, Israël
depuis
$865,200
26/08/2025
$865,200
14/07/2025
$810,116
;
5
Laisser une demande
ID: 26818
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau projet a Kiryat Hayovel, appartements du 3 au 5 pièces, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 etages Projet Neuf livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel. Quelques exemples de prix: 3 pièces 82m2, balcon 12m2 Prix: 2.884.000sh 4 pièces, 83, 85 ou 94m2, balcon 12m2 Prix a partir de 2.959.000sh 5 pièces, et 6 pieces egalement disponibles Prix ne comprennent pas nos frais d'agence Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre aux Numéros suivants: 054 946 1963 Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,20M
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,26M
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$690,000
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$675,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jérusalem, Israël
depuis
$865,200
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$675,000
Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$824,100
Projet Résidentiel sur kiriat Menahem limitrophe kiriat yovel compose de 2 tours de 31 etage et 3 immeubles de 9 etages , le projet se situe au pied du nouveau Tramway. Grand choix d appartement du 3 pieces au penthouse . parking pour chaque appartement . Echeancier Flexible avec des facil…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller