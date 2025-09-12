Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, haut standing, permis de construire, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Projet Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh
Un quartier moderne et familial, idéalement situé entre Tel Aviv et Jérusalem :
• 20 min de Tel Aviv | 30 min de Jérusalem | 15 min de l’aéroport Ben Gourion
Appartements haut de gamme dans deux tours résidentielles de 17 étages, au cœur d’une communauté dynamique avec écoles, commerces et parcs à proximité.
Chaque appartement bénéficie d’un design optimisé, de prestations de qualité et d’un parking + cave inclus.
Investissement attractif : forte demande, potentiel de croissance, conditions de paiement avantageuses (15% à la signature, solde 3 mois avant livraison – aucune indexation).
Livraison prévue T3 2028.
Localisation sur la carte
Bet Shemesh, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour