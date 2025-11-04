  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,56M
;
6
Laisser une demande
ID: 32804
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissements d'enseignements réputés. Tramway en prévision. 2 ascenseurs par étage dont un de chabat et parking Entrée debut 2027 Derniers appartements en vente: 3 pièces rez de jardin 60m2 et 71m2 de jardin Exposition: direction nord/Est Prix: 3.950.000 sh 3 pièces rez de jardin 85m2 et 26,5m2 de jardin Exposition: Nord-Est Prix: 4.200.000 sh 4 pièces 6eme etage, 104m2 et 9m2 de terrasse dont une partie souccah Exposition Nord-Est Prix: 4.200.000 sh 4 pièces rez de jardin 116m2 et 121m2 jardin Prix: 6.110.000 sh 5 pièces rez de jardin, 137m2 et 27m2 de jardin Prix: 7.900.000 sh 5 pièces 5eme etage, 123m2 avec 17m2 de terrasse dont une partie souccah, belle vue, Exposition: Nord-Est Prix 5.200.000 sh Penthouses 6 pièces Tous les penthouses sont duplex 137m2 avec 18m2 de terrasse Prix 7.700.000 sh Paiement: 20%/80% Autres moyens de paiement possible sur demande Sous réserves : les prix pouvant varier Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence 2% plus maam (tva)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nat-600 immeuble boutique - 1 er ligne de mer
Netanya, Israël
depuis
$1,83M
Quartier résidentiel Bel appartement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, neuf, projet de qualité, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$5,70M
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,26M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,05M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,56M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$2,22M
Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$779,740
BAT YAM – Carré d’Or Résidence intimiste de standing PRÉVENTE – Construction en cours Livraison prévue : Juin 2026 Plage à seulement 150 m Tram à 200 m (12 min de Tel-Aviv) Quartier central, proche de toutes commodités Avantages du projet Conditions de paiement avantageuses : 20 % à la s…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Afficher tout Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Quartier résidentiel En plein coeur de jerusalem ramat dénia limitrophe bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$896,701
Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 2 immeubles ,Un immeubles de 8 étages et une tour de de 18 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves en opti…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller