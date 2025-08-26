  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité

Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité

Jérusalem, Israël
$2,22M
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouvelle Résidence de Luxe dans le fameux quartier de Mekor Haim en plein expansion , Avital 3 est un Immeuble boutique Luxueux de 6 étages conçu par le cabinet leader Yoma Architect and Designer avec un design ultra contemporain intégrant des matériaux et une technique de construction de la plus haute qualite . . Grand choix d appartements du : 2 pieces au penthouse avec des rez de jardin. - 2 pièces en rez de jardin de 44 m2 avec jardin de 16 m2 - 4 pièces en rez de Jardin de 117 m2 avec jardin de 142 m2 - 3 pieces de 83 m2 + balcon de 3 m2 - 5 pieces de 112 m2 + terrasse de 11 m2 - Penthouse 210 m2 de surface 42 m2 de terrasse . Cave et parking pour chaque appartement . livraison 30 mois Échéancier flexible .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

