  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Holyland bait vagan

Quartier résidentiel Holyland bait vagan

Jérusalem, Israël
depuis
$1,23M
26/08/2025
$1,23M
14/07/2025
$1,15M
;
13
Laisser une demande
ID: 26914
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

En plein cœur de Bait Vagan , la nouvelle phase du complexe Holyland est enfin disponible , avec un large choix d appartements du 3 pieces au penthouse et rez de jardin .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Investi, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, magnifique, projet de qualite
Bat Yam, Israël
depuis
$1,37M
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$726,000
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$990,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$1,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,25M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$960,000
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minut…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,63M
Emplacement Privilégié, a proximite du royal beach Hotelt ret a seulement quelque pas de la mer . Projet Boutique de 6 Etages avec des prestations de haute gammes et luxueuses . Une construction ecologique . vue sur la mer meme depuis le premier etage . 1 place de parking pour chaque appa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller