  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem

Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
26/08/2025
$1,10M
14/07/2025
$1,03M
;
5
ID: 26812
ID: 26812
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, avec 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant aire de jeux pour enfants ainsi que différents commerces a proximité situe dans un centre commercial, situe au coeur de Talpiot, proche d’axes routiers, le tramway étant à 15 minute à pied de Baka. Ce projet proposera des appartements de 2 à 5 pièces, rez de jardin, mini penthouses et penthouses. Livrable en dec 2026 3 p 77m2 et 8,4m2 terrasse 3 p 81m2 et entre 8 et 12m2 de terrasse 3 p 87m2 et 10 m2 de terrasse 4 p 105m2 et entre 12 et 18m2 4 p 98m2 et terrasse entre 10 et 13m2 4 p102m2 et terrasse entre 10 et 13m2 5 p 122m2 et terrasse entre 13 et 16m2 Les prix démarrent à 2.775.000 sh et chaque appartement est livré avec cave et parking 4 pieces de 105m2 avec terrasse de 13m2, parking et cave a partir du 1er etage Prix a partir de 3.754.000 sh Penthouse de 4 pièces de 140m2 avec belle terrasse d 33m2. Mini penthouse de 4 pièces de 136m2 avec magnifique terrasse de 118m2 Modalité de paiement : 15% à la signature 15% tous les 5 mois 15% à la remise des clefs (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence qui est de 2% HT) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre au numéro suivant: Simone Simex Realty votre Agence Immobilière en Israël

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$942,000
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,26M
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$717,000
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Autres complexes
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,05M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces Caractéri…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,01M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Ussishkine Up Town est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar e…
Agence
Immobilier.co.il
Realting.com
